Tragedia ferroviaria en España: inician tres días de luto y rescatistas buscan víctimas entre los vagones

España inicia este jueves tres días de luto por la muerte de al menos 69 personas en la colisión de dos trenes ocurrida este miércoles, mientras los rescatistas siguen buscando víctimas entre los vagones destrozados por el segundo desastre ferroviario de este año en el país.

Esta nueva catástrofe, que volvió a conmocionar a los españoles, reactivó las dudas sobre la seguridad de la red ferroviaria nacional, que en enero ya había sufrido un duro golpe cuando el choque de otros dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Andalucía, dejó 46 fallecidos.

Los servicios de emergencia continúan los trabajos de rescate en Urda (Toledo) Foto: UME/EFE.

Este último accidente se produjo en la mañana del miércoles unos 150 kilómetros al sur de Madrid, cuando un tren de la compañía estatal Renfe que había partido de la capital rumbo a Sevilla embistió por detrás a otro de la compañía Iryo, que se encontraba detenido en la vía.

Los servicios de emergencia, ayudados por dos enormes grúas blancas, continúan buscando víctimas entre el amasijo de hierros en el que quedaron convertidos los vagones más afectados.

"No podemos dar por finalizado ese trabajo", explicó en la mañana del jueves Esther Padilla, portavoz del gobierno regional de Castilla-La Mancha, donde ocurrió el accidente.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, acudirán en la tarde a visitar a los heridos ingresados en un hospital de Toledo, a unos 70 kilómetros de donde ocurrió el accidente, informó la Casa Real.

Confirman identidad de víctima argentina

Autoridades de la cancillería argentina confirmaron que una mujer argentina de 32 años, oriunda de la provincia de San Juan, murió durante el accidente de trenes en Toledo. Por otra parte, un hombre argentino de 51 años permanece desaparecido y es intensamente buscado por las autoridades.

“La Cancillería argentina informa que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos”, compartieron en un comunicado en la red social X.

"Avería informática" y orden de reanudar marcha: las claves del accidente

El siniestro se produjo sobre las 08:53 locales cuando el tren AVE de Renfe embistió al Iryo, que se encontraba detenido, explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Según los primeros indicios, alrededor de las 08:30 locales se produjo una "avería informática" en un tramo de unos 69 kilómetros. Eso obligó, como está pautado, a la detención de unos seis trenes, incluyendo los dos accidentados, indicó Puente.

Pero al menos uno de ellos, el AVE de Renfe, reanudó minutos después la marcha con normalidad, y sin las precauciones de velocidad previstas, recorriendo unos 25 kilómetros antes de impactar con la parte trasera del Iryo.

"Es el centro de control, a través de sus operarios, el que toma la decisión de reanudar la marcha, en unas circunstancias, desde nuestro punto de vista, inexplicables", consideró Puente, al calificar de "errónea" esta orden.

Con información de Agencia EFE, La Nación/GDA