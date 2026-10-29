Confirman la muerte de la exministra Fátima Báñez tras el choque de trenes en España

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP) español, confirmó que Fátima Báñez, exministra de Empleo entre 2011 y 2018, se encuentra dentro de las víctimas fatales del accidente ferroviario de Toledo. Báñez viajaba en uno de los trenes accidentados que derivó en la muerte de 69 personas, según reportan medios españoles hasta el momento.

La exministra de Trabajo se desempeñaba como presidenta de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), habría cumplido 60 años el próximo 6 de enero. Según publicó El País de Madrid, Báñez era licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, y se estableció como una de las colaboradoras más cercanas de Mariano Rajoy durante su mandato.

Luego de siete años al frente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se alejó de la política en 2019 para asumir el mando en la Fundación CEOE. Comentó que no volvería a ocupar un cargo en un ministerio, pero que tampoco planeaba retirarse de la actividad política.

La política española y exministra Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, durante un acto. Foto: X/@fatimaempleo

Mensajes de despedida a Fátima Báñez

Tras la confirmación de su muerte, decenas de actores de la política española publicaron mensajes en redes sociales. “Era una mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles”, publicó el líder del PP.

Con enorme tristeza nos han confirmado que Fátima Báñez es una de las fallecidas en el accidente de tren de Urda (Toledo). Era una mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles. Todo el @ppopular llora su pérdida junto con su marido, sus hijos y todas las personas que la queríamos. Honraremos su memoria y la de todas las víctimas. Descanse en paz. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 29, 2026

Por otro lado, Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior y exalcalde de Sevilla, publicó en su cuenta de la red social X: “Roto por el fallecimiento de nuestra querida amiga Fátima Báñez”. “Una mujer excepcional, una política brillante y la mejor ministra de Empleo que ha tenido este país. Te vamos a echar mucho de menos”, agregó.

Roto por el fallecimiento de nuestra querida amiga Fátima Báñez. Una mujer excepcional, una política brillante y la mejor ministra de Empleo que ha tenido este país. Te vamos a echar mucho de menos. Un fuerte abrazo a Jaime, su marido, y sus hijos. Dios la tenga en su Gloria. https://t.co/rp6nELF2Dm — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) October 29, 2026

Además, la Fundación CEOE publicó un comunicado oficial en su cuenta de X confirmando la noticia: “Con profundo dolor despedimos a Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE. Su cercanía, generosidad y compromiso dejan una huella imborrable en las empresas y en todo el equipo de CEOE”.

Con profundo dolor despedimos a Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE Su cercanía, generosidad y compromiso dejan una huella imborrable en las empresas y en todo el equipo de CEOE Nuestro cariño a su familia y a quienes sufren esta tragedia. Descansa en paz, querida Fátima https://t.co/qAelgvyC8H — CEOE (@CEOE_ES) October 29, 2026

Un argentino entre los fallecidos y 24 personas desaparecidas tras el accidente

Entre las 69 víctimas fatales a raíz del accidente ferroviario en la provincia de Toledo, se confirmó la muerte de una persona de nacionalidad argentina y otra persona, de la misma nacionalidad, que continúa desaparecida, según informó la embajada Argentina en España.

Según explicaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a la agencia de noticias EFE, entre los dos trenes involucrados en el accidente se encontraban 42 extranjeros de siete nacionalidades diferentes.

A pesar de que las autoridades locales no detallaron con que embajadas mantenían contacto, la agencia confirmó que dentro de ese grupo de pasajeros, al menos cuatro son de China, dos de Japón, además de “varios” ciudadanos franceses.

Servicios de emergencia y la Guardia Civil trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad a la altura de la estación de Urda (Toledo). Foto: EFE

Con información de EFE.