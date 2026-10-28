"No nos atiende nadie": buscan a argentino que viajaba en uno de los trenes implicado en el choque en España

Un argentino que viajaba en uno de los trenes que chocó en Toledo, España, era intensamente buscado por su familia. El hombre se llama Agustín Randazzo y se trasladaba por trabajo desde Madrid a Sevilla en el vagón número ocho de la formación de AVE, implicada en el siniestro que hasta el momento había ocasionado 68 muertes y más de 80 heridos.

“Estaba viajando el coche ocho del AVE en dirección a Toledo. Desde el accidente que no tenemos contacto con él. Está su hermano en España, se hizo la denuncia y todo lo que se tendría que hacer. Estamos esperando novedades y cruzando los dedos para que aparezca”, contó su primo Rafael, en diálogo con el diario argentino La Nación.

Por su parte, una persona identificada en redes como Sergi Horan, quien se presenta como la pareja de Randazzo, publicó que llevaba horas sin saber nada de su novio y que “ni familiares ni amigos” tienen conocimiento sobre su estado.

“Sabemos ahora mismo que lo atendieron en atención primaria por la zona, pero estamos llamando desesperados y no nos atiende absolutamente nadie”, escribió Sergi en las últimas horas.

Esta imagen tomada y difundida por la Unidad Militar de Emergencia (UME) de España el 28 de octubre de 2026 muestra la escena del accidente ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE e Iryo a unos 150 km al sur de Madrid entre Urda y Los Yebenes en la provincia de Toledo. Foto: AFP

A su vez, indicó que solo saben que fue registrado en la base de datos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, pero que no hallaron datos sobre su estado o el lugar donde permanece.

Según contó Rafael a La Nación, Randazzo tiene 51 años, vive en España y viajaba por trabajo.

Su pareja, en tanto, lo describió en una publicación. “Tatuado, con barba, iría con camisa y jersey. Rapado, de 1,70 metros, más o menos”, contó. Además, señaló que se halla en camino a hospitales de Toledo con el objetivo de poder encontrarlo.

Qué se sabe del choque de trenes en España

Al menos 68 personas murieron en el choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron fuentes del Gobierno regional de Castilla-La Mancha.

A primera hora de la mañana, cuando el balance de muertos era de diez, la portavoz regional, Esther Padilla, advirtió más temprano que el número parcial "es posible que aumente", ya que los bomberos siguen trabajando en la zona. Dos de los vagones cayeron por un terraplén.

Debido al accidente, la circulación ferroviaria se encuentra interrumpida entre las provincias de Madrid y Ciudad Real y la región de Andalucía, informó la compañía española Renfe en las redes sociales.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un accidente ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE e Iryo a unos 150 km al sur de Madrid entre Urda y Los Yebenes en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. Foto: AFP

En concreto, el siniestro ocurrió entre las poblaciones de Mora, Orgaz y Urda, en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla, la capital regional de Andalucía.

Según las primeras investigaciones, el accidente se produjo por un “error humano” doble, porque un controlador de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ordenó a un AVE arrancar cuando tenía un Iryo detenido 25 kilómetros delante, y además le dijo que lo hiciera “con normalidad”, cuando el protocolo indica que en una situación así, sin sistema informático, tenía que haberle ordenado que arrancara “a vista”, con un máximo de 40 kilómetros por hora, con el que le habría dado mucho más tiempo a frenar.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un accidente ferroviario entre un tren de alta velocidad Renfe AVE e Iryo a unos 150 km al sur de Madrid entre Urda y Los Yebenes en la provincia de Toledo, el 28 de octubre de 2026. Foto: OSCAR DEL POZO/AFP

Con información de La Nación/GDA, El País de Madrid, EFE y AFP.