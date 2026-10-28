Choque de trenes en España: buscan a la exministra Fátima Báñez tras el accidente

La exministra de Empleo española Fátima Báñez se encuentra desaparecida tras un grave choque de trenes en España ocurrido este miércoles 28 de octubre de 2026 a la altura de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo.

El siniestro ferroviario, que involucró a dos trenes de alta velocidad, dejó un saldo de al menos 68 personas fallecidas y más de 70 heridos de diversa gravedad, según informaron las autoridades locales y la organización empresarial CEOE, y reporta la agencia de noticias AFP.

El accidente se produjo cuando un tren AVE de la empresa Renfe, que transportaba a 378 pasajeros con destino a Sevilla, chocó por detrás a otra unidad de la compañía Iryo en la que viajaban 174 personas y que estaba detenida sobre la vía cuando ocurrió el choque.

El impacto provocó el descarrilamiento de dos vagones y su posterior caída por un terraplén, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia terrestre y aéreo en el sur de Madrid.

Quién es Fátima Báñez, la exministra desaparecida tras el choque de trenes en Toledo

Entre las personas afectadas por el accidente ferroviario registrado en Toledo, la agencia de noticias EFE ubicó a Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social en España entre 2011 y 2018, y actual presidenta de la Fundación de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Hasta el momento, no hay novedades oficiales sobre su paradero o su situación actual. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, del que forma parte Báñez, indicó en una conferencia de prensa: “Envío todo el apoyo a quienes aún esperan noticias de los suyos. No hay angustia comparable a esa espera”.



La política española y exministra Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, durante un acto.

Foto: X/@fatimaempleo

Además, Feijóo añadió: “Lo sentimos en carne propia porque también la hemos sufrido y sufrimos con gente muy querida para nosotros. Saben que me refiero a la exministra Fátima Báñez, de quien todavía no tenemos noticias confirmadas”.

La investigación sobre la falla en el centro de control ferroviario

De acuerdo con las primeras reconstrucciones oficiales, el problema comenzó alrededor de las 08:30 horas (hora española) debido a una falla en los sistemas informáticos a lo largo de un tramo de 69 kilómetros.

La falla obligó a la detención preventiva de seis formaciones en la línea. Sin embargo, minutos después, los operarios del centro de mando ordenaron avanzar al tren de Renfe, que recorrió unos 25 kilómetros a velocidad constante hasta impactar de lleno contra la parte trasera del convoy de Iryo, provocando el descarrilamiento de los vagones y escenas de caos en el lugar.

Imagen del accidente de dos trenes de alta velocidad ocurridos este miércoles en España.

Foto: EFE

El presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informó que el balance provisional asciende a 68 víctimas mortales y varias decenas de heridos, de los que más de una decena se encuentran en estado de extrema gravedad en centros hospitalarios.

En el sitio del impacto, donde trabajaron servicios de emergencia y unidades especializadas, las autoridades no descartaron que la cifra de fallecidos aumente a medida que se desplacen los restos de las estructuras colapsadas.

Con información de EFE y AFP.