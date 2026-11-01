Partidos políticos se “sacan chispas” en España en plena precampaña y exigen dimisiones por la tragedia del tren

Un fallo en el Centro de Control del operador ferroviario Adif en Atocha (Madrid) centra las investigaciones en torno al accidente en el que un tren de Renfe embistió a otro de Iryo en Urda (Toledo), que por el momento ha costado la vida a 69 personas y lo convierte en el más grave en la historia de la velocidad alta en España. Mientras tanto, el país está en duelo y los políticos, en precampaña electoral, han tenido que cambiar sus estrategias por lo ocurrido.

La alta velocidad ferroviaria (por encima de los 250 km por hora) ha sufrido este año los dos únicos accidentes con víctimas mortales de su historia desde que arrancó en 1992, con los 69 fallecidos en el siniestro de Urda y 46 en el de enero pasado en Adamuz (Córdoba). En el accidente del miércoles en Urda, el error del Centro de Control se produjo después de que se hubiera caído el sistema de seguridad conocido como LZB, un modelo que sólo está instalado en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y que será sustituido por el más moderno y estandarizado en Europa ERTMS.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reconocido tras el accidente que la confianza en el sistema ferroviario “está quebrada”.

Partido políticos

La precampaña electoral en España de cara a los comicios generales del próximo 29 de noviembre se ha visto sacudida por el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde ayer sábado se ofició una misa funeral por los 69 fallecidos en el siniestro. Con el ministro de Transportes y candidato socialista por Valladolid, Óscar Puente, en el centro de todas las miradas por el accidente, solo el partido de ultraderecha Vox decidió mantener sus actos de precampaña electoral durante los tres días de luto oficial, que concluyeron anoche, y pidió la dimisión de Sánchez y Puente. Por su parte, el Partido Popular (PP) -derecha- cambió los mítines por comparecencias de su líder, Alberto Núñez Feijóo, y los socialistas callaron por completo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, candidato a la reelección, dedicado estos días a reuniones de seguimiento y respuesta al accidente. Sánchez participó ayer sábado en la reunión de seguimiento y coordinación de la respuesta al accidente celebrada en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), en Madrid, donde estuvo con representantes de los principales organismos e instituciones implicadas en la gestión de la tragedia, según informó el Gobierno. El tono festivo exhibido por Sánchez en el mitin celebrado el pasado 17 de octubre en Fuenlabrada (Madrid), con besos a su esposa, baile y música, quedará aparcado y también revisarán la agenda de entrevistas en formatos desenfadados o de humor que había iniciado el presidente.

Los socialistas habían enfocado su estrategia en mensajes optimistas, confiados en poder emular la remontada del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, reelegido en Brasil.

Los socios del Gobierno, la coalición llamada antes Sumar y ahora Frente Amplio, también han hecho paréntesis en la precampaña, pero se han apresurado a reclamar responsabilidades políticas y el viernes su cabeza de lista, Ada Colau, pidió la dimisión del ministro Puente “lo antes posible”.

Ayer, el candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, afirmó que, más allá de la petición de responsabilidades políticas por el accidente, desde su espacio político reclaman una mayor inversión en la red ferroviaria.

El PP había centrado su discurso la semana pasada en la violencia callejera vivida en ciudades como Barcelona y Bilbao, responsabilizando al Gobierno. Tras el accidente, el director de campaña del PP, Miguel Tellado, pidió centrar el mensaje en el apoyo a las familias de las víctimas, pero el discurso de Feijóo evolucionó hacia pedir una investigación independiente y reclamar la asunción de responsabilidades y dimisiones.

“No puede haber palabras que consuelen” Misa y 36 fallecidos identificados de 69 Residentes y autoridades locales se reunieron ayer sábado en una localidad española cercana al lugar donde ocurrió el choque de trenes de alta velocidad que dejó al menos 69 muertos, para asistir a una misa conmemorativa en honor de las víctimas. Los bancos al interior de la iglesia de San Juan Bautista, en Urda, en la provincia central de Toledo, estaban llenos, mientras que decenas de personas más se congregaron fuera para escuchar la misa que emocionó hasta las lágrimas a algunos presentes. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, dijo a los dolientes que los días transcurridos desde la tragedia habían sido como “un Viernes Santo para todos”, y reconoció que “no puede haber palabras que consuelen” a quienes han perdido a sus seres queridos. El presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el alcalde de Urda, Manuel Galán, figuraban entre las autoridades que asistieron a la ceremonia. Los familiares de las víctimas, que han estado proporcionando muestras de ADN para ayudar a identificar a los fallecidos, afrontan una angustiosa espera para dar con los suyos, mientras los equipos de rescate siguen revisando los restos del tren siniestrado y los expertos forenses trabajan en la identificación de los cuerpos. Las autoridades a cargo del proceso han completado las autopsias de las 69 personas que murieron en el accidente, de las cuales 36 han sido identificadas hasta ahora. AFP

Con información de EFE y AFP