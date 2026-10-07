Murió a los 87 años Maricarmen Abascal, mujer cuyo desalojo provocó protestas masivas en España

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo el pasado 23 de septiembre en Madrid encendió las protestas en favor del derecho a una vivienda digna en España, murió este miércoles, tras quince días hospitalizada, según informó el Sindicato de Inquilinas a través de un comunicado.

La lucha de Maricarmen, junto al Sindicato de Inquilinas, para no ser expulsada del piso de alquiler en el que residió 71 años, fortaleció las protestas que desembocaron en una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid y llevó al Gobierno de España a aprobar dos decretos.

Estas medidas fueron posteriormente derogadas por el Congreso, lo que precipitó el adelanto electoral que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado lunes.

"Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen", señaló el Sindicato de Inquilinas, en un comunicado donde lamentó que "si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante".

El caso

Maricarmen Abascal había sido conducida a un hospital de Madrid tras ser desalojada el 23 de septiembre del apartamento en el que había residido desde hacía siete décadas, después de que la empresa propietaria intentara elevar fuertemente su alquiler.

Su imagen saliendo en camilla de la vivienda, entre los gritos de indignación de los manifestantes que habían acudido a apoyarla, encendió una indignación que acabaría traduciéndose en una ola de movilizaciones que alcanzó varias ciudades españolas.

Maricarmen Abascal, una anciana de 87 años siendo desalojada de su apartamento en Madrid. Foto: Fernando Villar/Agencia EFE.

"El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto", lamentó en su comunicado el Sindicato de Inquilinas, que acompañó su larga lucha judicial.

"Tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: "luchad, seguid luchando por lo que es vuestro"", agregó.

A los pocos días del desalojo de Maricarmen Abascal, una multitudinaria manifestación en Madrid por el derecho a la vivienda culminó con la instalación de una acampada de protesta en la céntrica Puerta del Sol.

Protestas en Madrid, España, por vivienda Foto: AFP

El gobierno de izquierdas promovió después dos decretos con medidas para tratar de paliar la crisis de vivienda, pero estos textos fueron tumbados el pasado viernes por el Congreso de los Diputados, asestando un fuerte golpe al ejecutivo de Pedro Sánchez.

El pasado lunes, el líder socialista anunció la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

El mensaje de Pedro Sánchez

Tras conocerse la noticia, el mandatario español publicó un mensaje en su cuenta de X donde expresó "cariño" a los allegados de la octogenaria.

"Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz", manifestó Sánchez.

Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen.



Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia.



Descanse en paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2026

Con información de EFE y AFP.