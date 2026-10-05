Oposición al gobierno español reacciona al anuncio de Sánchez de elecciones anticipadas: "No puede más"

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes que habrá elecciones generales anticipadas y la fecha será el 29 de noviembre. Rápidamente, desde las filas de la oposición celebraron la decisión y apuntaron contra el desgaste del gobierno encabezado por el socialista. “Por fin podemos elegir, por fin la palabra la tiene España”, dijo en rueda de prensa el líder del Partido Popular (PP) y principal contrincante electoral de Sánchez, Alberto Núñez Feijóo.

“La disyuntiva del 29 de noviembre es algo más que escoger entre dos partidos. Se trata de elegir entre un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado. Esa es la elección, entre la corrupción y la decencia, entre la decadencia y la prosperidad”, expresó.

“Como mantener el poder ha sido el único fin, los ciudadanos han sido rehenes, y el dinero que tributan con el fruto de su esfuerzo, un recurso del que apropiarse”, agregó Núñez Feijóo.

El líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo Foto: EFE/ Mariscal

Para el líder del PP, el actual gobierno “ha dispuesto más recursos que nunca” y sin embargo ocho años después “el costo de la vida es insoportable, la vivienda está inalcanzable, faltan médicos y sobran huelgas, empeora el nivel educativo, las infraestructuras son decadentes, la inmigración está descontrolada, sufrimos apagones, más inseguridad”, disparó.

Para Feijóo, la convocatoria a elecciones anticipadas “responde al miedo”: “Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia”.

De "se va porque no puede más" a "es capaz de absolutamente todo"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebró el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente Sánchez, que a su juicio "se va porque no puede más" y le es imposible "seguir con esta farsa durante más tiempo". Durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, Ayuso declaró a la prensa que "hoy se abre la gran oportunidad" para desalojar de la Moncloa a la "maquinaria totalitaria" que, a su juicio, había instalado Sánchez en el gobierno.

También se expresó el líder de Vox, Santiago Abascal, quien aspira a encabezar un futuro gobierno en alianza con el PP. "Es una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones. Aunque han sido muchas las malas noticias durante los últimos ocho años y aunque existe el riesgo de que estas malas noticias se agraven si Sánchez consigue manipular este proceso electoral. Y todos sabemos que Sánchez es capaz de absolutamente todo", acusó en conferencia de prensa.

"Hoy quiero exigir elecciones libres, elecciones limpias y elecciones sin violencia", agregó, asegurando que la coalición de izquierda "utilizará a sus milicias" para impedir que se dirija a los españoles "en libertad e igualdad de condiciones. "Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar”, sentenció.

El líder de VOX, Santiago Abascal, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política del partido Foto: EFE/ Kiko Huesca

Socio minoritario del gobierno se unirá a otros partidos para crear el Frente Amplio de cara a las próximas elecciones

Los cinco ministros de Sumar, el socio minoritario del Gobierno de coalición que encabeza Sánchez, y representantes de los partidos del espacio se reunieron este domingo para analizar la situación de la vivienda y con la incógnita de quién será su cabeza de lista para las próximas elecciones.

En esa reunión, se decidió que los cuatro partidos involucrados en la refundación de Sumar (Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes) anunciarán el próximo 17 de octubre la hoja de ruta de su nuevo proyecto político, con el nombre de Frente Amplio, incluyendo a su candidato o candidata para las elecciones generales.

Tras el anuncio de elecciones anticipadas, este lunes varios líderes de la plataforma ofrecieron una rueda de prensa y aseguraron que están preparados para concurrir a las urnas. “Compartimos la decisión de adelantar elecciones y no solo estamos preparados, sino deseosos”, anunció la actual ministra de Sanidad, Mónica García.