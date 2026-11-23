Las encuestas publicadas ayer domingo en España pronostican que el opositor Partido Popular (PP) ganaría las elecciones generales del 29 de noviembre, pero sin mayoría absoluta, así que necesitarán la colaboración de Vox, de extrema derecha, para gobernar.

A una semana de la votación, el líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, perdería el poder, según las prospecciones electorales de varios periódicos.

El Partido Socialista (PSOE) quedaría en segunda posición y no podría sumar diputados suficientes en el Congreso con el Frente Amplio de izquierdas y los pequeños partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, una fórmula utilizada por Sánchez hasta ahora para gobernar en minoría desde 2018.

“Una única involución” PSOE, PP y VOX Según Sánchez, que trata de remontar en las encuestas, a las elecciones del 29 de noviembre no se presentan dos opciones de derechas (PP y Vox), sino “una única involución” que “amenaza con derogar la ley de la eutanasia y recortar el derecho al aborto”, algo que solo puede frenar el PSOE, opinó. También anunció que aprobará la prórroga del impuesto extraordinario sobre los beneficios de la banca, cuya recaudación se dedicará “íntegramente” a políticas de vivienda. Agregó que 1.400 millones de euros irán para construir casas de protección oficial, bonificaciones fiscales para inquilinos y para rehabilitación.

Entre otros medios, el sondeo de Sigma Dos para El Mundo apunta que el PP de Alberto Núñez Feijóo obtendría el 31,5% de los votos; el PSOE de Sánchez sacaría el 28%; Vox, que lidera Santiago Abascal, estaría en el 18,3%; y Frente Amplio (Ada Colau), en 7,1%.

Con estos porcentajes, los populares obtendrían entre 126 y 132 de los 350 diputados del Congreso, que es la cámara que elige al presidente del Gobierno, y los socialistas lograrían entre 112 y 118.

La extrema derecha (Vox), tercera fuerza parlamentaria, ocuparía entre 57 y 62 escaños; y el Frente Amplio obtendría 12 parlamentarios.

El bloque de la derecha también llegaría a la mayoría absoluta, aunque más ajustada, según los últimos datos del sondeo continuo de 40dB para el diario El País y la cadena radiofónica SER. En este caso, los socialistas estarían muy cerca de los conservadores del PP en intención de voto porcentual.

En concreto, el PP obtendría el 31,9% de los sufragios (127-138 escaños); los socialistas, el 31,6% (119-130); Vox, el 16,9% (49-59); y el Frente Amplio, el 3,6% (5-6). También las encuestas de ABC, La Vanguardia y El Español dan vencedor al PP y auguran un gobierno de los populares con apoyo de la extrema derecha, a la espera de los sondeos que puedan publicarse hoy, lunes, último día que lo permite la ley.

De esta manera, los partidos españoles entran en la última semana de campaña electoral con el voto útil en juego, así que reforzarán, diversificarán y multiplicarán mensajes para remontar, como la izquierda, o consolidar los electores ya convencidos y ganar otros, como la derecha.

El Partido Socialista (PSOE), que ha captado parte de los electores situados más a la izquierda, pelea ahora por los indecisos y moderados, según algunos análisis, incluso para acercarse al PP o sobrepasarlo en número de votos, aunque no pudiera seguir gobernando.

“El resultado está muy ajustado en este momento”, argumentó Sánchez el sábado en una entrevista radiofónica. El candidato socialista a la reelección presenta al PSOE como el único que puede frenar la “involución” de la “coalición reaccionaria” de PP y Vox, partidos que se presentan por separado.

Y los conservadores, que compiten con Vox por parte del electorado del bloque de la derecha, prefieren no confiarse y piden concentrar el voto en el PP para asegurarse lo prioritario: “el cambio necesario”, que la izquierda salga del poder después de ocho años.

Desplazar dos o tres escaños El peso del voto latino en estas elecciones El voto latinoamericano podría ser decisivo para formar gobierno en España tras las elecciones generales del 29 de noviembre si el resultado es ajustado entre el bloque de la derecha y el de la izquierda, ya que puede desplazar dos o tres escaños. En la actualidad hay unos dos millones de personas que nacieron en Latinoamérica, residen en España y tienen nacionalidad española, por lo que pueden votar para elegir a los parlamentarios de Congreso y Senado, explica el investigador uruguayo del grupo de Periodismo, Comunicación Política y Democracia de la Universidad de Navarra (España) Enrique Borba-Romanelli. Y ese electorado de origen latinoamericano podría determinar el sentido de un futuro gobierno con su voto “si la elección es muy ajustada” entre los partidos de la izquierda y los de la derecha. Por un diferencia muy ajustada, precisa el investigador, se entiende que haya “una ventana de entre el 2,5 y el 4 por ciento” de apoyo electoral entre bloques, un escenario en el que el voto latinoamericano podría ser “definitivo” porque puede dar a un partido hasta tres parlamentarios más. “En las últimas elecciones generales (2023), dos o tres escaños te daban una coalición de gobierno diferente”, recuerda Borba-Romanelli. Asegura que el CIS revela que quienes han nacido en Latinoamérica y tienen la nacionalidad española se autoubican de forma mayoritaria en posiciones de derecha. Sin embargo, aseguran votar más al Partido Socialista (PSOE), que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que conlleva que “la ideología declarada no está prediciendo el voto final”. “Esta brecha abre una oportunidad para los partidos políticos que, a través de la comunicación electoral, podrían movilizar el voto para un lado u otro y atraerlo a sus filas”, explicó el investigador. EFE

Una mayoría de medios de comunicación y analistas políticos consideraran que el jefe de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo, ganó el debate electoral con Sánchez del jueves pasado, incluso holgadamente, pero el político de la derecha prefiere no confiarse y recuerda constantemente que nada está decidido aún.

En las elecciones de 2023, las encuestas también pronosticaban que el PP gobernaría con Vox, pero no sumaron diputados suficientes para la mayoría absoluta del Congreso, formado por 350 diputados, y el socialista Sánchez pudo seguir como jefe del Ejecutivo.

Ayer, domingo, Núñez Feijóo volvió a pedir prudencia a sus seguidores e implicación máxima para convencer a más votantes. “Dicen que el cambio de gobierno está más cerca y yo creo que es verdad, pero también sabemos lo que pasó en el año 2023”, reconoció en un mitin con 7.000 personas, según datos del PP, celebrado en Murcia. “Cuando el cambio sea una realidad, lo celebraremos y lo celebrará España, pero antes hay que ganarlo, voto a voto”, dijo.

También en Murcia, en otro acto multitudinario, Sánchez instó a los socialistas a un esfuerzo extra para ganar los comicios y mantener un gobierno de izquierdas, con apelaciones al voto joven y de las mujeres.

“Nos queda una semana hasta las elecciones, de remontada, un día para votar y cuatro años para avanzar con un gobierno progresista”, según Sánchez, confiado en que la participación llegue al 75% del censo electoral. Esto posibilitaría de nuevo un gobierno progresista, según sus cálculos.

Están “muy nerviosos” Vox acusa al Partido Popular de “jugar sucio” El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha acusado ayer domingo al PP de jugar sucio con su partido y le ha instado a centrarse en echar a Pedro Sánchez del Gobierno. Esto a pesar de que podría sumar fuerzas con el PP luego de las elecciones. En un mitin en Zaragoza con la asistencia de unas dos mil personas, ha asegurado que los populares están “muy nerviosos”, porque ya no les importa tanto acabar con Sánchez como la relación de fuerzas con Vox, lo que les ha llevado a lanzarse “en tromba” a la estrategia de apelar al voto útil. “Es bastante molesto”, ha advertido el líder, quien ha subrayado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reconoce “íntimamente” la utilidad de Vox. Tanto es así que, según ha dicho, reproduce “frases literales” de los dirigentes de Vox y se ha acercado a su discurso “en muchas cosas”. “¡No se ha dejado barba porque Sánchez ha adelantado las elecciones y no le ha dado tiempo!”, ha ironizado. Y ha añadido que espera que ningún asesor de Feijóo le recomiende subirse a una furgoneta - como acostumbra hacer él para dirigirse megáfono en mano a quienes no pueden entrar en sus mítines por falta de aforo-, “no vaya a caerse”. “Solo el crecimiento de Vox asegura la alternativa”. En su opinión, es muy importante centrarse en que en las elecciones del próximo domingo se enfrentan a una “mafia”. EFE

Otros políticos de la izquierda, como Ada Colau (Frente Amplio), y algunos medios habían criticado duramente a Sánchez por su actitud de “derrota” en el citado cara a cara electoral del jueves pasado con el conservador Núñez Feijóo.

El político socialista, “satisfecho” con el resultado, argumentó que rehusó entrar en un debate polarizado y quiso dirigirse a los electores indecisos con argumentos “veraces” y propuestas “de futuro”.

Colau pidió hoy la “máxima movilización” esta última semana electoral porque es la “más importante” y “cada voto cuenta”, dijo en la ciudad insular de Las Palmas de Gran Canaria, para ganar una “mayoría social progresista que haga avanzar en lugar de retroceder”.

En Tenerife, Sánchez valoró la contribución de la población migrante a la prosperidad del archipiélago canario y del resto de España y reconoció la solidaridad de los habitantes de la isla de El Hierro con estas personas, después de que más de 11.000 llegaran por mar en la primera quincena de noviembre, defendiendo así su política migratoria.

Como desde hace semanas, los candidatos seguirán hablando de los temas sensibles: inmigración irregular, vivienda y derechos sociales, estado del ferrocarril, corrupción, entre propuestas programáticas y ataques personales cruzados.

Habrá un nuevo debate entre Sánchez, Núñez Feijóo, Abascal y Colau, este jueves, a tres días de las elecciones.

Con información de EFE y AFP