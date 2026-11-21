El Partido Popular (PP) recibió con una euforia indisimulada el papel de Alberto Núñez Feijóo en el debate. “No me lo creo, Sánchez está finiquitado y Feijóo en modo presidente”, reconocía un barón popular todavía incrédulo con lo sucedido. El tono contenido, casi manso, del líder socialista sorprendió a los populares, que vieron en cambio a su líder muy eficaz atacando en todos los puntos débiles de su adversario y colocando sus mensajes para no asustar a la izquierda, como la garantía de que no recortará los servicios públicos.

“Repaso total, lo ha vapuleado”, se felicitaba otro presidente autonómico popular tras el cara a cara. Feijóo fue al ataque con tono duro, pero sobre todo le ayudó la estrategia de Sánchez, a la defensiva y sin arriesgar, lo que le dejó campo libre para ejercer la máxima presión sobre el socialista y salir reforzado del debate.

El candidato del PP siguió el guion de hace tres años y salió a la ofensiva desde el primer minuto. Arrancó citando al expresidente catalán Carles Puigdemont, repitiendo sus palabras sobre Pedro Sánchez, al que el líder de Junts ha llamado “amoral, cínico, con una ambición desmedida y capaz de vender a España”, y espetó al líder socialista: “Si eso es lo que piensan sus socios de usted, imagínese el resto de españoles”. Sin dar tregua, nada más comenzar el cara a cara, el candidato del PP ya había sentenciado que Sánchez no es un presidente “decente”. Feijóo no dejó de lanzar arremetidas, sin descanso, durante las casi dos horas de cara a cara, sobre todo con los casos de corrupción, pero también con una enmienda total a los ocho años de Gobierno progresista e invectivas durísimas contra el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sobre la tragedia ferroviaria. Su tono fue agresivo, pero contenido para no activar a la izquierda. La estrategia de Feijóo resultó eficaz y convenció a los suyos. El líder del PP se presentó también como un gestor de perfil presidenciable, y combinó ataques y propuestas, con mensajes también dirigidos a tranquilizar a los sectores más moderados que recelan de un pacto con Vox.

INE 10,1 millones siguieron el debate del jueves Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el próximo 29 de noviembre podrán votar 38.728.356 electores en las elecciones a Cortes Generales de España. De ellos, 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero. El jueves el debate entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez (PSOE y actual presidente) y el opositor Alberto Núñez Feijóo (líder del PP), se enfrentaron en un debate televisado que sumó una audiencia media de 10,15 millones de espectadores, el 70,8% de la cuota de pantalla. El próximo jueves, 26 de noviembre, habrá otro debate en clave electoral que contará con la presencia de los candidatos de la coalición izquierdista Frente Amplio, Ada Colau, y del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, además de los líderes del PP y PSOE. La Junta Electoral Central amplió el plazo para votar por correo hasta el próximo jueves 26 de noviembre. EFE

El candidato popular percutió sin descanso contra el del PSOE sobre tres flancos: la corrupción, la crisis de Ceuta y los accidentes de tren. Con la tragedia ferroviaria se vio su perfil más áspero. El momento más tenso fue cuando acusó a Sánchez de no respetar el dolor de las víctimas de los accidentes con el tono de sus mítines. “¿Si se hubiese muerto un familiar suyo, se habría puesto a bailar a las 48 horas?”, le llegó a decir.

Feijóo cargó contra la corrupción desde el principio y en todos los bloques del debate. Esa fue su principal arma. El líder del PP interpeló a Sánchez por el negocio de saunas de su suegro, ya fallecido, aunque sin citarle. “¿Recibió alguna donación procedente de la prostitución? ¿Sí o no? ¿Quién le pagó las primarias?”, insistió Feijóo una y otra vez. Incluso llegó a advertir a Sánchez de que quizás termine ante un juez. Al líder del PP se le vio muy cómodo en la discusión sobre la corrupción, y no sufrió pese al historial de casos de su partido, que Sánchez le recordó. En general, durante todo el debate, al líder del PP apenas se le vio incómodo, porque el candidato socialista casi no salió al ataque contra él. El tono excesivamente contenido de Sánchez también sorprendió a Feijóo, que al principio tuvo hasta problemas para buscar el cuerpo a cuerpo, porque el líder socialista evitaba el choque.

El líder del PP buscó también proyectar un perfil presidencial y mostrarse como un gestor, igual que está haciendo durante toda la campaña, con mensajes para tranquilizar a los sectores más moderados que recelan de un posible gobierno conjunto del PP con Vox. “He gestionado servicios públicos toda mi vida. He estudiado en una universidad pública. Creo en la sanidad pública y en la educación pública”, remarcó en un momento del cara a cara. Cuando Sánchez le interpeló sobre si cumplirá con el 5% del gasto en defensa, Feijóo evitó comprometerse y puso por delante el mantenimiento de los servicios públicos. “Yo no voy a poner en solfa los servicios públicos por el gasto en defensa. Primero los servicios públicos, y después el gasto en defensa”, dejó claro para tranquilizar al electorado más moderado.

Análisis Partidos políticos actualizan estrategias Los partidos españoles analizaron ayer viernes el resultado del debate cara a cara del jueves entre el líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), mientras actualizan y refuerzan estrategias con vistas a las elecciones generales del 29 de noviembre. Las fuerzas políticas intensificarán los actos electorales multitudinarios este sábado y el domingo con mensajes calculados para retener a los votantes ya convencidos y lanzarse por los indecisos, sobre todo dentro de cada bloque ideológico: Partido Socialista (PSOE) y Frente Amplio en la izquierda, y Partido Popular (PP) y Vox, en la derecha. Hasta ahora, gran parte de las encuestas auguran que la izquierda perderá el poder y el nuevo jefe del Ejecutivo será Núñez Fiejóo, pero necesitaría el apoyo de Vox (extrema derecha). Una mayoría de medios y analistas políticos considera que Feijóo ganó el debate, pero el PP trata de ser prudente, a pesar de la euforia, no confiarse ni dar por ganadas las elecciones. Hace tres años, fue el partido más votado y el que obtuvo más parlamentarios en el Congreso, pero no pudo gobernar por falta de apoyos suficientes para llegar a la mayoría absoluta de diputados. En esta situación, la dirección de Vox ha reordenado su estrategia y ha pasado al ataque contra el PP para intentar diferenciarse claramente y evitar la concentración del voto útil de derechas en el PP, con el que compite por parte de ese espacio. El líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, se apresuró ayer a marcar distancias con los populares, especialmente en inmigración irregular, un asunto que es clave en el discurso duro de Vox, que habla de expulsar a los inmigrantes irregulares sin contemplaciones. Consciente de que ese es uno de los temas sensibles de la campaña electoral, Feijóo viajó ayer a las islas Canarias, que sufren una fuerte presión migratoria desde el continente africano. EFE

El candidato popular también se comprometió a revalorizar las pensiones con el IPC y a mantener el sistema público de pensiones. Y defendió una inmigración “legal, ordenada, con contrato de trabajo” y en la que los extranjeros “se integren y aprendan nuestro idioma”. “Se van a acabar las regularizaciones masivas. Quien cometa un delito grave será expulsado”, advirtió, sin mencionar la “prioridad nacional” de los nacionales sobre los extranjeros que Vox ha impuesto al PP en los gobiernos autonómicos conjuntos.

En el PP reconocían antes del debate que el papel de Feijóo era más sencillo que el de Sánchez, porque el presidente socialista arrastra la mochila de ocho años de gestión, pero el candidato del PP también tenía la presión de no perder la ventaja que le dan las encuestas. Su principal desafío era mantener un tono duro, pero sin pasarse de frenada para no movilizar a la izquierda, y en el PP creen que cumplió con el guion. “Me siento muy satisfecho, he disfrutado”, dijo ufano Feijóo al llegar a Génova tras el debate. La euforia se ha desatado en el PP, así que el candidato advirtió a la vez a los suyos que no se confíen porque aún no se ha votado: “Esto es como cuando juegas la Champions y tienes un buen resultado, pero queda el partido de vuelta, el 29 de noviembre. Ahí no se puede fallar”.

Elsa García de Blas / El País de Madrid