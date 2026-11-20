El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, reconoció este jueves, durante un tenso debate televisado con su rival del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, que en su gobierno había cometido "errores" tras ser acusado de ser un "irresponsable", cuando faltan diez días para las elecciones generales.

Encuestas y el rol clave de Vox rumbo al 29 de noviembre

La mayoría de sondeos dan como favorito para los comicios del 29 de noviembre al PP de Feijóo, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. Para gobernar necesitaría, entonces, el apoyo de la derecha de Vox, a quien las encuestas proyectan un fuerte crecimiento desde los 33 diputados que obtuvo en 2023.

Los socialistas de Sánchez quedarían en segundo lugar, con escasas posibilidades de mantenerse en el poder debido al retroceso de las fuerzas de izquierda.

Economía, vivienda y migración: los ejes del choque entre Sánchez y Feijóo

"Mi gobierno no ha sido perfecto, he cometido errores", admitió el líder socialista, de 54 años, quien adelantó las elecciones el mes pasado tras fracasar en su intento de aprobar varios decretos sobre vivienda en el Parlamento.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el debate televisado de este jueves 19 de noviembre de 2026. Foto: EFE

Sánchez defendió los resultados de su gestión, especialmente en materia de crecimiento económico y empleo, y advirtió contra el "giro de 180 grados" en política económica que, según él, proponen Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal.

"Soy muy consciente de que siempre hemos gobernado con un rumbo correcto. Y que a pesar de todas las dificultades, España goza hoy de unos resultados económicos, sociales y medioambientales como hace décadas que no tenía", agregó.

Corrupción, accidentes ferroviarios y el antecedente de 2023

Del otro lado, el líder del PP, de 65 años, insistió en los casos de corrupción que han salpicado al gobierno de izquierda.

"Hay algo que dijo el señor Sánchez en lo que yo estoy de acuerdo. España merece un presidente decente y él no lo es", lanzó Feijóo, tras reprocharle también su gestión de los accidentes ferroviarios ocurridos en España durante el último año, que dejaron 115 muertos.

Pedro Sánchez en el debate televisado de este jueves 19 de noviembre de 2026. Foto: EFE

Aunque ausente en el duelo televisado, el líder de Vox no tardó en aparecer en el debate. El PP no descarta pactar con su partido. "Vamos a traer más justicia social, más servicios públicos, más prosperidad, y quizá también algo más de esperanza de lo que ofrece la coalición del señor Feijóo con el señor Abascal", apuntó Sánchez.

El líder socialista, al frente del gobierno desde hace ocho años, defendió igualmente su política más abierta hacia la migración, como base de sociedades "más abiertas y prósperas", ante las críticas del candidato conservador, que lamentó "el efecto llamada (...) de la regularización sin límites" que, según dijo, había emprendido Sánchez.

Feijóo cuestionó duramente la gestión de Sánchez ante la entrada masiva de miles de migrantes desde Marruecos al enclave español de Ceuta a finales de julio, y lo acusó de ser "un problema para Europa en materia de inmigración".

"Usted pasará de historia por un presidente que no ha sido capaz de mantener la integridad territorial de nuestro país", le reprochó.

El líder socialista exhibió durante todo el debate los buenos datos macroeconómicos de su gobierno ante un Feijóo que le reprochó que esos números no se sentían en el bolsillo de los españoles, preocupados por la fuerte crisis de vivienda. "Usted ha triturado la clase media", le reprochó el líder del PP.

Alberto Núñez Feijóo en el debate televisado de este jueves 19 de noviembre de 2026. Foto: EFE

Este no fue, sin embargo, el primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Además de sus cruces habituales en el Congreso de los Diputados, ambos ya mantuvieron un careo televisado antes de las elecciones generales de julio de 2023. En aquella ocasión, los comentaristas políticos consideraron a Feijóo vencedor sobre un Sánchez poco fluido.

Pero el socialista inició después una remontada que lo llevó a finalizar segundo en los comicios —por detrás del PP—, aunque con un resultado que le permitió formar gobierno tras hacerse con los apoyos de partidos de izquierda e independentistas catalanes.

En una campaña con fuerte presencia de las redes sociales, los candidatos no desdeñaron ningún formato para captar la atención de los votantes: entrevistas con youtubers, visitas a pódcasts e incluso portadas en revistas del corazón, como la que protagonizó este miércoles Sánchez declarándole de nuevo su amor a su esposa, Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias.

AFP