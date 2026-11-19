El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, reprochó anoche al presidente socialista español, Pedro Sánchez, por los casos de corrupción que afectan a su partido, por los que el mandatario pidió perdón a los ciudadanos.

En el único debate cara a cara entre ambos de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Feijóo aseguró que Sánchez convocó estos comicios, previstos en principio para 2027, porque tiene dos sumarios de financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

“Han hecho todo tipo de guarradas”, dijo sobre los casos de corrupción que afectan a los socialistas.

Feijóo afirmó que en sus cuatro años y medio al frente del PP no hay un sólo caso de corrupción que le afecte, mientras que Sánchez tiene -sostuvo- 131 imputados, “más que diputados”, quince de ellos ya condenados por 24 delitos distintos que suman 1.400 años de cárcel.

“Ha sido un bochorno todo esto, a mí me daría vergüenza si fuera usted”, comentó Feijóo, quien acusó a Sánchez de haber conocido y “colocado a todos los corruptos”.

“Ustedes prometieron un gobierno limpio y están acusados de organización criminal”, remarcó antes de referirse a la investigación contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Mientras, Sánchez pidió perdón a los ciudadanos por los casos de corrupción que ha habido en su partido, pero aseguró que no admite lecciones del PP, al que calificó como “el partido más corrupto del sistema político español”.

“Somos gente limpia, somos gente íntegra (...) El mío es uno de los gobiernos más limpios de la historia de la democracia”, remarcó Sánchez.

Sánchez y Feijó chocaron en su debate sobre política impositiva, la revalorización de las pensiones y la seguridad de la red ferroviaria tras los dos graves accidentes de este año.

Feijóo dijo que en España “hay que bajar los impuestos porque la gente no llega a fin de mes”. El líder del PP insistió en que él quiere revalorizar las pensiones conforme a la inflación y garantizar el sistema público de pensiones para los jóvenes, así como rebajar el impuesto de la renta a los pensionistas, algo que Sánchez “no ha hecho”.

Por su parte, Sánchez instó a su rival a aclarar si seguirá subiendo el salario mínimo o se “doblegará” ante la patronal empresarial, mientras que el candidato del PP acusó al presidente de “controlar” los sindicatos. Además, Sánchez propuso pactar una reforma constitucional para blindar el sistema público de las pensiones.

Ida y vuelta De “he cometido errores” a “cínico” “Mi gobierno no ha sido perfecto, he cometido errores”, admitió el presidente español, Pedro Sánchez, en la apertura del debate de anoche. “También soy muy consciente de que siempre hemos gobernado con un rumbo correcto. Y que a pesar de todas las dificultades, España goza hoy de unos resultados económicos, sociales y medioambientales como hace décadas que no tenía”, agregó. El líder del Partido Popular -según la mayoría de encuestas podría vencer las elecciones del 29 de noviembre, aunque sin mayoría absoluta- arrancó su intervención retomando las críticas que realizó a Sánchez ayer el independentista catalán Carles Puigdemont en el periódico El Mundo. “El balance de esta legislatura lo ha hecho hoy uno de los socios del señor Sánchez. Puigdemont, el que le hizo presidente, le define como persona amoral, cínica, con una ambición desmedida y capaz de vender España”, lanzó Feijóo.

Asimismo, prometió una reducción de impuestos a dos millones de familias con menores a cargo, siguiendo las rebajas que -asegura- ha llevado a cabo con la clase media, así como un aumento de los gravámenes para las grandes corporaciones, las grandes fortunas y los fondos buitres.

Por otro lado, Feijóo instó a Sánchez a pedir perdón a las víctimas de los accidentes ferroviarios de este 2026 en Urda y Adamuz, con un saldo total de más de 100 fallecidos, a lo que el candidato socialista respondió: “Si yo tengo que pedir disculpas a las familias de las víctimas por supuesto que se lo pido, porque es un dolor que llevaré conmigo”.

También reprochó a Sánchez que no fuera a los funerales por las víctimas mortales de los accidentes de Adamuz y de Urda, y que poco después de este último bailara en un mitin del PSOE. “¿Si se hubiese muerto un familiar directo suyo en esos accidentes también se pondría bailar a las 48 horas?”, le preguntó antes de lanzar una serie de preguntas sobre la corrupción en el Ministerio de Transportes, el dinero público desviado a prostitución o los fallos de seguridad.

La crisis de la vivienda, que provocó el adelanto electoral en España tras el rechazo en el pleno del Congreso a dos decretos del Gobierno para hacer frente al problema, centró el inicio del debate.

Feijóo acusó a Sánchez de no haber construido las viviendas a las que se comprometió y aseguró que hay “más pisos en los sumarios de corrupción” que le afectan que los edificados por el Ejecutivo.

Además, reprochó a Sánchez, quien se había referido previamente a Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su casa en Madrid, murió poco después y se convirtió en símbolo de la crisis de la vivienda en el país, que no le contestara cuando le pidió ayuda por carta.

EFE