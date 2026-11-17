Alberto Núñez Feijóo ya se ve en La Moncloa. Tanto que incluso se anima en Santiago de Compostela, su tierra, en un mitin hasta la bandera de gente fiel, a explicarles a los suyos cómo se llega al gran palacio del poder desde otro, el de Montepío, donde vivió 12 años como presidente de Galicia. “De Montepío a La Moncloa hay 600 kilómetros y 15 días. Es todo recto, la misma carrera, y antes de entrar en Madrid por la de Galicia, ahí está”, dice señalando con ilusión ese objeto de deseo que se le escapó en 2023 y ahora ve al alcance de la mano. Pedro Sánchez, su gran rival, aún confía en impedirlo movilizando a la izquierda. “Gracias a la movilización, en 2023 frenamos a la involución. Ahora lo ha hecho Lula en Brasil, y en EE.UU los demócratas.Y ahora en España vamos a hacer historia y vamos a frenarles en las urnas”, clama desde Palma.

Llegó la hora de la verdad. Ya solo quedan dos semanas y dos debates decisivos, uno cara y cara y otro a cuatro. El primero, este jueves, lo están preparando a conciencia los dos aspirantes, sobre todo para no perderlo. El segundo, en la última semana, lo estudian también los dos candidatos de los partidos que aspiran a tercera y cuarta plaza, Vox y Frente Amplio, para intentar reivindicarse y evitar que los dos grandes les absorban en la recta final con una llamada al voto útil. En el debatea cuatro sobre economía en La Sexta ya se vio esa estrategia, con especial protagonismo de Pablo Bustinduy (Frente Amplio), que intentó evitar esa absorción de votos hacia el PSOE y protagonizó el combate con José María Figaredo (Vox).

Sánchez y Feijóo saben que el cara a cara servirá para eso, para acumular votos en su bloque, siempre que no haya errores flagrantes. En 2023 lo ganó Feijóo con claridad, pero Sánchez ahora se está preparando de otra manera; conoce mucho más la técnica del rival, que hace tres años le desconcertó con su agresividad. En el PP, por el contrario, creen que Sánchez tiene muchos más flancos débiles que entonces y confían en que el debate será un remate a una campaña que ven ganada, sobre todo después del accidente de Urda.

El PSOE intenta por todos los medios llegar a ese debate a dos con la batalla abierta para volver a ser el primer partido en España, algo que los populares insisten en descartar. “No vemos posible ese escenario; todas las encuestas serias dan al PP primer partido con claridad. Pero en cualquier caso, lo importante no es quién queda por delante, sino quién gobierna. Y ahí está aún más claro: todos los sondeos serios dan una cómoda mayoría absoluta al PP y Vox”, señalan fuentes de la cúpula de Feijóo.

Los dos grandes protagonistas de la política española han marcado este fin de semana, en mítines importantes, un arranque de campaña en el que se lo juegan todo dentro de sus bloques, con cada vez menos trasvase entre ambos. Los dos parecen buscar acumular votos: Sánchez, los del Frente Amplio, y Feijóo, los que pueda de Vox, o al menos frenar la sangría, para ganar esa segunda batalla de las elecciones, después de la más importante, que es saber quién gobierna: quién es el primer partido.

Fuentes del núcleo duro de Feijóo insisten en que ellos ven imposible que el PSOE sea primer partido, aseguran que esa partida no existe y se ven cómodos vencedores, con más diferencia que en 2023, pero el sondeo de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SERseñala que no está muy lejos esa posibilidad de vuelco, aunque el PP y Vox siguen con unacómoda mayoría de 190 escaños. En la cúpula del PSOE ven muy factible ser primer partido y quieren jugar esa batalla decisiva acumulando todo el voto progresista posible y confiando en lo que creen que es una evidente debilidad del candidato del PP.

Mientras se presenta a sí mismo como un “gestor” y reivindica su larga trayectoria política, casi siempre en el Gobierno, e incluso se emociona en Galicia al recordar cómo empezó, Sánchez lo desautoriza: “Ha ido a decirle a Jordi Wild que no sabe inglés y no ha hecho ningún esfuerzo por aprenderlo. ¡Ha tenido cuatro años para aprender un poco!”, se burla.

Congreso del PP. Albert Núñez Feijóo junto a los dos expresidentes del Gobierno español del PP, José María Aznar y Mariano Rajoy. Foto: @ppopular

Para Sánchez es muy importante ese perfil internacional que Feijóo no tiene. En los mítines, el presidente siempre saca esa idea de España como hito de la recuperación de la izquierda mundial. Por eso era clave el mitin con Lula este lunes en Madrid, que el brasileño ha cancelado por afonía, aunque sí estará con Sánchez en La Moncloa, en un encuentro más institucional, pero también con evidente respaldo político.

Sánchez apuesta además por hacer campaña con su agenda social, con su política progresista, y piensa aprovechar hasta el último día con otros tres consejos de ministros con hitos socialescomo la subida del salario mínimo antes de las elecciones. El Frente Amplio lucha para evitar que muchas de esas medidas, que tienen su sello, queden absorbidas por el PSOE, el pez grande de la coalición.

En esa batalla por el primer partido, Sánchez cada vez le habla con más claridad a la izquierda, levanta el puño izquierdo, se llama a sí mismo “zurdo”, clama a favor de los sindicatos, reivindica incluso la prórroga de los alquileres que el PSOE antes rechazaba. Feijóo, que trabaja el antisanchismo en todo momento y llena su discurso con los ataques más duros al presidente por la corrupción, intenta en todo momento frenar la fuga a Vox y ha hecho un programa electoral con posiciones más duras que nunca. El líder del PP habla todo el tiempo de seguridad, señala a la inmigración musulmana: “El sanchismo ha dejado entrar en España a miles de hombres que no respetan a las mujeres”, dijo en Santiago, pero a la vez también busca una imagen de gestor, de hombre serio, incluso aburrido.

Sobre todo para evitar el fenómeno que más teme la derecha, el que se acaba de ver en Brasil, en EE UU, y sobre todo apareció en España en 2023 y rompió todas las previsiones: una extraordinaria movilización de la izquierda por miedo a la ultraderecha. Mientras Feijóo lanza esos mensajes de gestión, Sánchez se centra en la suya, reivindica sus datos económicos, pero sobre todo apela a la emoción, a la necesidad de votar para frenar a la ultraderecha. “Nosotros tenemos como vicepresidente a Carlos Cuerpo, ellos a Santiago Abascal, no hay color”, insiste.

“La campaña del PSOE es más emocional, más movilizante, y la del PP, más racional”, resume Antoni Gutiérrez-Rubí, que ha asesorado a decenas de candidatos en América y en España. “Hay más temperatura en la del PSOE y es más fría la del PP”, insiste. “Es un acierto para el PP porque, si se sobrecalienta la campaña, la movilización puede favorecer al PSOE. Al PP le interesa enfriar más la campaña, hacerla aburrida, ofrecer un candidato soso, que dice ‘yo no sé inglés, pero sé gobernar”, remata. Gutiérrez-Rubí recomienda estar atentos a las últimas 72 horas de campaña, donde pueden cambiar muchas cosas.

La politóloga Cristina Monge también ve unas campañas muy diferentes, con la del PSOE más centrada en movilización y en absorber voto dada la debilidad del Frente Amplio, pero sobre todo está sorprendida por el intento del PP de calcar el discurso de Vox para frenar su crecimiento. “No se entiende por qué el PP se entrega tanto al discurso de Vox, lo vemos en el programa electoral y en sus posiciones contra la huelga general y contra los sindicatos esta semana”, explica. Monge cree que el PP tiene mucho más que ganar con este discurso de Feijóo de gestor, que es lo que premia la derecha tradicional, pero ve que la tentación de ir a posiciones de Vox es constante y puede movilizar a la izquierda. “Ahora mismo parece muy difícil un vuelco, pero si la participación se va realmente al 75%, como están diciendo algunos, todo es posible”, remata. Sánchez insiste en cada mitin en esa cifra fetiche del 75%. Los sondeos apuntan a una participación de récord, aunque también puede implicar una gran movilización de la derecha.

En la cúpula del PP están convencidos de que esta vez es imposible el vuelco de 2023. “La campaña del PSOE es un desastre. En estos 40 días les ha dimitido un ministro, la portavoz del PSOE, el delegado del Gobierno en Ceuta; tienen registros policiales en casos que les afectan. Y un accidente con 69 muertos. Es imposible la remontada”, resumen.

PSOE: Pedro Sánchez y ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Oscar López. Foto: EFE

Los socialistas, por el contrario, creen que la dimisión de Óscar Puente les ha permitido recuperar su campaña centrada en mensajes positivos, en baile, en alegría, y ahora confían en la movilización de las últimas dos semanas. “Hemos podido recuperar la campaña del amor y de la alegría. La gente está viendo a Sánchez, a Begoña Gómez; se están dando cuenta de que han intentado deshumanizarlos. Buscamos sentimientos, además de hablar de servicios públicos. Nosotros el amor, ellos el odio. Quieren poner a Feijóo de moderado, pero abren campaña con el ultra Albiol en Badalona y llaman comegambas, basura y mafia a los sindicalistas. Estamos viendo una gran movilización y necesitamos que ya no se frene más”, resumen en el entorno del presidente.

En el PSOE admiten que desde el accidente de tren, Feijóo logró controlar mejor su discurso y ha evitado en esta fase las meteduras de pata, especialmente con las pensiones y los “sacrificios”, que dominaron las primeras semanas. Pero confían en forzarle a hablar de sus planes, a que se moje, y ahí creen que volverá a movilizar a la izquierda contra él. También Vox parece cuidarse más, pero aún queda mucha campaña y dos debates clave. “Están intentando no decir nada para no meter la pata, pero eso no puede durar”, resumen los socialistas.

El asunto de la deshumanización es clave. Sánchez es el que más está trabajando contra ella. El antisanchismo es un fenómeno decisivo, y cuenta con el dibujo de un presidente frío; incluso algunos sectores hablan de él como “psicópata”, según ha reconocido él mismo. Por eso él ha decidido darle la vuelta. No solo aparece dándose besos con su esposa, y ella sube por primera vez a hablar. Además, el líder del PSOE bromea con que le llamen “hijo de puta”. “Yo quiero que la noche electoral esos digan ‘Pedro Sánchez, ¡qué hijo de puta!“, lanzó en La Séptima en referencia a un nuevo éxito. En un mitin habló de su madre, esa a la que insultan. “La citan mucho, pero quiero decir que tengo la mejor madre del mundo”. En otras entrevistas habla de sus hijas veinteañeras ―“Se han tenido que ir a veces de algún garito cuando el que ponía la música pide a todos gritar a coro ‘Pedro Sánchez, hijo de puta’. Es muy desagradable”,dijo con Jordi Wild―. También habla de su abuelo, emigrante en Alemania durante 30 años, para defender la inmigración.

Incluso Feijóo ha entrado en ese terreno, y este sábado el PP proyectó en el mitin de Santiago un mensaje de su madre que mostraba el amor a su hijo. Hasta se burla de sus errores de dicción, y las Nuevas Generaciones del PP le llaman “Anatop”, por el día que no fue capaz de decir bien “Anatomía de un instante” en el Congreso.

Son diversas estrategias que demuestran que estamos en la recta final, que ya quedan pocos días para usar los cartuchos guardados y los partidos van con todo su arsenal. La batalla por ser primer partido es importante, pero la que se lleva todos los esfuerzos de fondo es la de conseguir gobernar, que es la que realmente cambiará la historia de España: continuidad en la izquierda o giro inédito hacia una coalición de derecha y ultraderecha.

Carlos E. Cué / El País de Madrid