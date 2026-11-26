El expresidente del gobierno autónomo catalán y líder del partido Junts, Carles Puigdemont, anunció ayer miércoles que regresará a Cataluña el próximo 12 de diciembre, después de las elecciones generales y tras la aplicación definitiva de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Supremo español.

Puigdemont tiene previsto volar desde Bruselas hasta Barcelona en esa fecha y dirigirse “directamente” al Parlamento catalán, donde se organizará un “acto institucional”, según dijo en una rueda de prensa en el Press Club de Bruselas, cerca de la sede de la Comisión Europea y el mismo escenario donde ofreció su primera comparecencia tras su llegada a Bélgica en octubre de 2017.

El expresidente catalán expuso así sus planes para retornar a España, “nueve años después -concretamente 3.315 días, para ser exactos- de ser destituido ilícitamente de la presidencia de la Generalitat por la aplicación del artículo 155 de la Constitución española”, señaló.

Indicó que eligió la fecha para que su vuelta no esté “al servicio de un único partido, aunque sea el mío”, y consideró que su regreso es un “activo del conjunto del independentismo”. También quiso apelar a la “unidad del independentismo” catalán y lamentó que ese movimiento “hoy no está unido”.

Carles Puigdemont: el líder del movimiento de secesión celebró la norma. Foto: AFP

Puigdemont evitó aclarar su futuro político, y se limitó a explicar que asistirá al primer pleno de la cámara catalana posterior a su recibimiento, que se celebrará la semana del 14 de diciembre, así como a convocar otra comparecencia ante los medios el día 17 para exponer su estrategia política. El líder de Junts no quiso dar detalles sobre qué rol asumirá después y aseguró que recorrerá los pueblos y ciudades de Cataluña para “escuchar a la gente y pisar la calle”.

Puigdemont también destacó que su vuelta llegará “nueve años después del inicio de una represión y una ofensiva feroz y carente de toda razón jurídica contra el movimiento democrático y pacífico por la independencia de Cataluña”, y añadió que el Estado español “ha renunciado a su propósito de encarcelar y humillar a quien para ellos es la máxima representación de la derrota que sufrieron el 1 de octubre de 2017”.

El pasado lunes, el Supremo archivó el procedimiento abierto en 2017 contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluis Carles Puigdemont regresará el 12 de diciembre-que también huyeron- y les exime de toda responsabilidad penal por los hechos derivados del procés.

De ese modo se puso punto y final al caso y se dio la luz verde definitiva para el regreso a Cataluña del expresidente y para que pueda volver a presentarse a unas elecciones, todo ello tras la sentencia a mediados del pasado julio del Tribunal de Justicia de la UE que consideró que la ley española de amnistía era conforme al derecho comunitario. EFE