Siete especialistas, cuatro mujeres y tres hombres, analizaron para El País de Madrid las intervenciones de los candidatos del Partido Popular (PP), Vox, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la candidata de Frente Amplio en el debate electoral celebrado este jueves. Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Pedro Sánchez y Ada Colau debatieron por última vez antes de las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre.

Los expertos valoraron sus argumentos, la solidez de sus propuestas y su capacidad para defenderlas. Cristina Monge, Najat El Hachmi, Daniel Gascón, Jordi Amat, Máriam Martínez-Bascuñán, Diego S. Garrocho y Berna González Harbour ofrecieron sus impresiones sobre los momentos que han marcado la noche del jueves.

¿Qué candidato ha logrado destacar y qué balance hacen los expertos de las intervenciones? Los analistas coincidieron en señalar a Ada Colau, la candidata de la izquierda, como ganadora del debate. La mayoría de los especialistas hizo referencia a una frase de Feijóo sobre la referente del Frente Amplio que causó polémica, con distintas interpretaciones.

Máriam Martínez-Bascuñán: “Colau ganadora”

En una campaña que ha hablado mucho de mujeres, pero casi siempre con esa letanía que enumera putas, saunas, joyas y mordidas como quien repite un rezo, ha aparecido Ada Colau para recordar que una mujer podía estar en el debate como algo más que el arma arrojadiza de una lista. Y lo ha hecho desde el primer minuto, llevando al plató la violencia machista y obligando al resto a retratarse ante ella. Ha sido Colau también la que ha abierto casi todos los frentes de la izquierda. Pedro Sánchez ha entrado tarde en el debate, pero se ha ido creciendo, a diferencia de la cita anterior con Feijóo, y ha terminado en alto con la política migratoria, con la política exterior, con duros ataques al bloque de las derechas, PP-Vox, que la mayoría de los sondeos dan como ganadores del 29-N. Feijóo, que ha tenido sus mejores momentos con la nevera y la gasolina, no ha conseguido despegarse de Abascal, que ha puesto sobre la mesa todos y cada uno de sus lemas: prioridad nacional, remigración, chiringuitos sindicales y recortes. Pero la frase de la noche es de Alberto Núñez Feijóo: “Y usted calladita”. Noviembre de 2026 y un firme candidato a la presidencia del Gobierno nos ofrece literatura: “Y usted calladita”.

Berna González Harbour: “Vence el dúo Colau-Sánchez”

El zapato plano de María Casado fue el primer indicador de que algunos aprendieron las lecciones del debate a dos, cuando sus tacones sobre el atril se convirtieron en metáfora de los errores. Esta vez, Sánchez volvió a ser Sánchez y aprobó esta segunda vuelta frente a un Feijóo que volvió a ser Feijóo, desdibujado entre la estridencia de Abascal y el pulso combativo de los dos líderes de izquierda. Ada Colau entró como una candidata lastrada por la improvisación y la división de la izquierda, pero aprovechó de sobra el momento. Plantó cara a ambas derechas con mucha garra, buen manejo de datos, propuestas y sumó enteros para un Pedro Sánchez que subió los biorritmos y se mostró contundente, seguro y propositivo, frente a la atonía que arrastró en el debate a dos. El dúo funcionó a la perfección.

Santiago Abascal demostró que le van más los insultos que los argumentos. Feijóo transitó por lugares comunes, se le escapó algún signo de machismo —“usted, calladita”— y no supo responder a los reproches, lo que anuló la exigencia a Sánchez de respuestas a los suyos. También puso en evidencia por qué insiste estos días en que nada está ganado porque, digan lo que digan las encuestas, la final se jugará el domingo. Anoche se demostró que aún hay partido.

Jordi Amat: “El bloque progresista se impone”

En los segundos en los que Alberto Núñez Feijóo miró fijamente a Ada Colau cuando ella le reprochó haberle dicho que estuviese calladita, de repente, el debate a cuatro quedó resumido: el bloque progresista había salido al ataque desde el arranque y el conservador no logró defenderse de manera convincente. La candidata del Frente Amplio sumó a Pedro Sánchez, que fue más incisivo que en el debate a dos, y Santiago Abascal, mareado dando vueltas una y otra vez a la baldosa de la inmigración, le restó a Feijóo, que perdió la oportunidad de afianzarse como un presidenciable ilusionante. La imagen que salió del debate no es que la alianza del PP con Vox sea una amenaza para la calidad de la democracia. Lo que transmitió el bloque conservador, al ser rebatido con energía, fue que, más allá de la crítica al sanchismo, sus propuestas no son sólidas como parecían.

Najat El Hachmi: “Colau y Sánchez en pinza”

Dado el tono mesiánico con el que habla y el panorama apocalíptico de una España completamente destruida que describe, Abascal parece el líder de una secta religiosa. El de Vox vino a hablar a su parroquia y el debate se ha producido entre los otros tres presidenciables. Hemos visto a Feijóo adoptar la misma táctica agresiva del cara a cara, pero esta vez no ha tenido el mismo efecto, tal vez porque se le notaba molesto con las interpelaciones directas de Colau, ante las que ha perdido la paciencia en más de una ocasión, incluso con alguna salida en tono condescendiente. La exalcaldesa de Barcelona ha demostrado que está mucho más cómoda en la oposición crítica que rindiendo cuentas de gestión y se ha situado dentro y fuera del gobierno saliente a conveniencia. En los momentos en los que Colau y Sánchez han unido fuerzas contra Feijóo, han conseguido ponerlo nervioso.

Diego S. Garrocho: “Colau vence en el diálogo de sordos”

Este debate era la última oportunidad para cambiar algo antes de las elecciones. El PP y el PSOE llegaban con las encuestas al alza, Vox perdía terreno y el espacio del Frente Amplio debía revertir una deriva hacia la irrelevancia que comenzó con la legislatura. Colau, que tenía un papel dificilísimo, luchó desde su primera intervención por hacerse visible. Sánchez, que llamaba a la candidata del Frente Amplio por su nombre de pila mientras trataba de señor al líder de Vox, insistió en soldar con estaño el tándem PP-Vox. El presidente abandonó el 'high-road rebuttal' (réplica desde la altura moral) y no tardó en hablar del ático de Ayuso, la antagonista ausente. Estuvo, eso sí, más afilado —y tramposo— que en el cara a cara. Abascal se pasó de frenada en el arranque y luego optó por un tono obrerista, aunque poco eficaz. Y Feijóo intentó repetir la dureza del duelo con Sánchez, pero resultó más torpe y le faltó el respeto a Colau: "Y usted, calladita". No la mandó callar, pero la frase sonó feísima. Fue un barrizal inútil y, en ese contexto, por mérito y liderazgo, la ganadora fue la candidata del Frente Amplio.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el debate del jueves 26 de noviembre de 2026. Foto: EFE

Daniel Gascón: “Predicar a los convencidos”

El debate a cuatro fue más ruidoso y aburrido que el cara a cara, y a ratos resultó esperpéntico. Había más participantes, pero pocas ideas y ninguna nueva. La actitud del presidente del Gobierno fue distinta: estuvo más enérgico que en el debate anterior, más cerca de su personaje habitual. Alberto Núñez Feijóo repitió la estrategia: combinación de datos y ataques. Santiago Abascal y Feijóo apenas se dirigieron la palabra, como si el pacto de no agresión fuera de no interlocución. Ada Colau, que confrontó con Abascal y Feijóo, alternó apoyos y alguna crítica al presidente. Esa especie de geometría variable modificó un poco la pelea de bloques y le dio protagonismo pese a su falta de propuestas. El argumento de Pedro Sánchez era el miedo a la ultraderecha; la apuesta, que se olviden de la corrupción y de los errores de la legislatura; el problema, la falta de credibilidad. Abascal insistía una y otra vez en la migración; se mostró muy limitado. A estas alturas, con la posible excepción de Colau, predicaban sobre todo a los que ya estaban convencidos.

Captura de vídeo de la Academia de TV que muestra al candidato a la presidencia del Gobierno Santiago Abascal y al presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección Pedro Sánchez durante el debate electoral. Foto: Academia de TV/EFE

Cristina Monge: “El tándem PP-Vox nos quieren ‘calladitas”

El debate a cuatro ratificó que el eje izquierda-derecha es el fundamental en unas elecciones tan ideológicas como estas. Dos modelos antagónicos de país que se mostraron en cada bloque. Feijóo y Abascal tuvieron absoluta complicidad; solo el rechazo del líder de Vox a organizar el Mundial con Marruecos mostró una ligera discrepancia. No fue así en el lado progresista, donde Ada Colau interpeló y exigió más avances a un Pedro Sánchez que no dudó en recoger el guante.

Colau marcó el ritmo y puso el dedo en la llaga desde el inicio al pedir al resto de candidatos que condenaran la violencia machista. Abascal no lo hizo y despreció a Colau sin dignarse a mirarla siquiera, dirigiéndose a Sánchez: “Usted solo no es capaz de enfrentarse a mí y discutir. Tiene que traer a esta señora para que le haga el juego sucio”. Feijóo no se quedó atrás y perdió los papeles de forma intolerable cuando le espetó a Colau: “Y usted calladita”. Los reflejos de Sánchez le llevaron a pronunciar lo que muchas gritábamos mirando la pantalla: “¡Machista!”.

Candidata del Frente Amplio para las elecciones del 29 de noviembre en España, Ada Colau. Foto: EFE

Con información de El País de Madrid