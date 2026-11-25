A cinco días de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre, el gobierno de coalición de España aprobó ayer martes un paquete de medidas sociales con el que busca mostrar su hoja de ruta frente a las propuestas del opositor Partido Popular (PP), que acusa al Ejecutivo de electoralista y de hacer una campaña “desesperada”, y de la extrema derecha de Vox.

En línea con sus últimas reuniones, el Consejo de Ministros impulsó una serie de iniciativas que, en la mayoría de los casos, necesitarán el aval de la Diputación Permanente del Congreso después de los comicios.

Entre las reformas sociales figuran la extensión del permiso por nacimiento y cuidado de hijos hasta 20 semanas, la ampliación a hasta diez días del permiso por fallecimiento del cónyuge, de hijos o de padres, y la reducción de los cupos y de la cantidad de alumnos por aula, con especial énfasis en los ciclos de educación infantil.

En el plano económico, el Ejecutivo aprobó una rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que alcanzará a 2,6 millones de trabajadores autónomos, y extendió hasta 2027, un año más de lo previsto, el impuesto a la banca, con el que espera recaudar 1.400 millones de euros para destinar a políticas de vivienda.

Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal son los protagonistas de esta campaña electoral. Foto: AFP

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, justificó la aprobación de todas ellas a escasos días de la votación con el argumento de que las medidas forman parte de la hoja de ruta del gobierno y dan continuidad a lo aprobado durante la legislatura.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por su parte, fue más allá y las sumó a su carta de presentación ante los votantes para el domingo. Según el partido, evidencian lo que repite su líder y candidato a la reelección, el presidente Pedro Sánchez: que un gobierno del PP y Vox supondría un retroceso.

Ayer, en un mitin en la ciudad de Huesca, en el noreste del país, Sánchez pidió “optimizar” el voto en las circunscripciones pequeñas, que reparten menos escaños, y votar al PSOE para “frenar la negrura” que, a su juicio, representan la derecha y la extrema derecha. “Y después del 29N nos entenderemos con todas las izquierdas (...) pero ahora a ganar las elecciones”, remarcó.

Desde la oposición, el secretario general del PP, Miguel Tellado, reprochó al gobierno no haber hecho nada por los trabajadores en ocho años y lo acusó de intentar engañar ahora a los ciudadanos en plena campaña.

El líder del Partido Popular de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, tras pronunciar un discurso en el PP Foto: AFP

Sánchez afirmó además que, según lo que escucha de los dirigentes del PP y Vox, ambos partidos no aceptarán el resultado de las urnas si no logran la mayoría absoluta que les pronostica la mayoría de los sondeos y no pueden gobernar.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondió que le sorprenden esos comentarios y sostuvo que “Pedro Sánchez” y “limpieza electoral” son conceptos “bastante contradictorios”. También expresó su inquietud por la existencia de “urnas de cartón” en los consulados españoles.

Feijóo aludió a las urnas diferenciadas instaladas en consulados como los de Buenos Aires o México para recoger los votos de los españoles nacionalizados por la llamada ley de nietos, cuyo derecho al sufragio fue suspendido de forma cautelar por el Tribunal Supremo.

El líder del partido español de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, interviene durante un mitin de precampaña electoral. Foto: AFP

La medida alcanza a quienes, en su mayoría en América Latina, obtuvieron la nacionalidad por esa vía y no pudieron acreditar que descienden de exiliados. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que los consulados del país cumplen “escrupulosamente” las indicaciones del Supremo para “custodiar y diferenciar perfectamente” a esos electores.

Mientras tanto, los candidatos se preparan para el último debate televisivo de la campaña, que se celebrará mañana entre Sánchez, Feijóo, el líder de Vox, Santiago Abascal, y la cabeza de lista del izquierdista Frente Amplio, Ada Colau, y todos aceleran sus preparativos.

Ni Abascal ni Colau tuvieron actos de campaña ayer. Fuentes de la Moncloa, sede del gobierno, indicaron que Sánchez mantendrá en ese debate el mismo tono contenido que mostró en su cara a cara con Feijóo la semana pasada. EFE