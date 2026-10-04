Contra las cuerdas, el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, evalúa adelanto de elecciones generales

La derrota del Gobierno el viernes en el Parlamento, donde fueron rechazados dos decretos con medidas sobre vivienda, volvió a situar en el centro del debate la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales, previstas para mediados de 2027. También hay protestas masivas en las principales ciudades de España, donde reina indignación.

Según la prensa española, el presidente del gobierno se ha dado unos días para evaluar la situación y decidir si las convoca. El jefe de la oposición de derecha, Alberto Núñez Feijóo, reclamó ayer sábado a Sánchez que las convoque de una vez, “porque [el] país no aguanta más”. La falta de viviendas asequibles es uno de los principales problemas sociales en España, donde se acusa a plataformas turísticas como Airbnb y a fondos de inversión de disparar los precios al comprar propiedades inmobiliarias y reducir la oferta para residentes.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que la decisión de adelantar las elecciones es únicamente de Sánchez, pero aseguró que la izquierda está “absolutamente” preparada para una cita con las urnas si se produce antes de lo previsto.

Precisamente el movimiento de izquierda Sumar, socio minoritario del Gobierno y del que forma parte Díaz, se reunirá hoy domingo para analizar la situación de la vivienda y con la incógnita aún de quién será su cabeza de lista para las próximas elecciones.

Mientras tanto, miles de personas convocadas por el Sindicato de Inquilinas salieron ayer a las calles de muchas ciudades de España para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda y con la mira puesta en convocar una huelga general, mientras los partidos mueven ficha ante un posible adelanto electoral.

Las movilizaciones se han producido tras el rechazo el viernes en el Congreso, con el ‘no’ del conservador Partido Popular (PP), la ultraderecha de Vox y los nacionalistas catalanes de Junts, a los decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda y el periodo de reflexión abierto por el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, para decidir si adelanta las elecciones previstas para 2027. “¡Casas sin gente, gente sin casas!”, “¡rentistas culpables, gobierno responsable!” y gritos contra los fondos buitres y los desahucios (desalojos) han sido las principales proclamas de las manifestaciones, que se han sumado al sonido masivo de llaves y a numerosas pancartas para reclamar una vivienda digna y asequible.

También se pide una rebaja del 50 % en los alquileres, contratos indefinidos y la expropiación de las viviendas a los denominados fondos buitres.

En Madrid se concentraron miles de personas -500.000 cifrados por los organizadores y 70.000 según la Delegación del Gobierno en la región-, que abarrotaron la plaza de Cibeles, donde confluyeron las cuatro columnas de la manifestación, encabezada por una pancarta con el lema “Hacia la huelga general”.

En declaraciones a los medios, la portavoz del Sindicato de Inquilinas Valeria Racu destacó que esta movilización es gracias a Maricarmen, a su valentía y su ejemplo, que ha hecho “prender la chispa”, en referencia a la anciana madrileña desahuciada el pasado 23 de septiembre y que gracias a la presión social podrá volver a su casa.

“Ayer constatamos que tenemos un Congreso secuestrado por el rentismo. Un Congreso totalmente separado de la realidad de las calles, totalmente separado de esa mayoría social, de ese consenso social que existe entre toda nuestra población de que el rentismo es una lacra para nuestra sociedad y que tenemos que acabar con él”, subrayó Racu.

En la céntrica Puerta del Sol madrileña se mantiene por séptimo día la acampada por el derecho a una vivienda digna que se ha convertido en un símbolo del creciente descontento social. La manifestación en Valencia (este) concluyó con disturbios al final de su recorrido, en el Palau de Les Arts, donde se celebra un congreso de inversión inmobiliaria, y se saldó con nueve policías heridos y cinco personas detenidas, informaron fuentes policiales.

Otras movilizaciones tuvieron lugar en Santander (norte), con unos 2.000 asistentes, y en Palma de Mallorca, con alrededor de 3.000 participantes.

Policías contra extremistas Gran grupo realizó el saludo nazi Decenas de miembros de grupos de extrema derecha, que hacían el saludo nazi se concentraron la noche del sábado en el centro de Madrid, y algunos intentaron llegar hasta la Plaza del Sol, donde acampan activistas por la vivienda, constataron periodistas. Para evitar enfrentamientos, la policía desplegó numerosos efectivos y furgonetas para mantener separados a ambos grupos, en la zona situada en pleno centro de Madrid, según mostró la televisión.

En un momento, agentes persiguieron a algunos extremistas que intentaban llegar a la acampada en la Puerta del Sol. En ese turístico lugar de Madrid, se concentran desde hace una semana activistas que exigen soluciones a la crisis de la vivienda en España. Entre los grupos de extrema derecha estaba Núcleo Nacional, una organización que cobró relevancia a raíz de protestas contra el gobierno del Pedro Sánchez a partir de 2024. Ayer decenas de miles de personas marcharon en Madrid y otras ciudades del país para pedir acciones contra la crisis de la vivienda, después de que el Congreso rechazara el viernes medidas paliativas del Gobierno de Sánchez. AFP

Con información de EFE y AFP