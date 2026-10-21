"El impresentable dictador": la nueva ofensiva verbal de Javier Milei contra Pedro Sánchez en Madrid
El presidente argentino redobló la apuesta en su visita a España, llamó a la ciudadanía a desplazar al PSOE y criticó duramente el manejo migratorio del gobierno.
El presidente de Argentina, Javier Milei, criticó al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de "dictador" durante una visita a Madrid a poco más de un mes de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre.
"España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el 'kirchnerismo' y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez", lanzó Milei en su intervención en un foro económico.
Los duros calificativos contra Pedro Sánchez en el foro económico
Durante su discurso, el dirigente libertario, de 55 años, calificó a Sánchez de "ladrón" y "corrupto", y llamó a los españoles "a sacar a los socialistas a patadas".
El presidente argentino arremetió igualmente contra los "partidos de izquierda" en Europa, acusándolos de ser los causantes del "estancamiento brutal" de la economía del continente.
Sobre la inmigración, Milei acusó al gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez de fomentar, por motivos electorales, una "invasión" migratoria, citando lo ocurrido en el enclave de Ceuta en julio.
"El estancamiento económico combinado con la irresponsabilidad migratoria trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir para el futuro", consideró.
Encuentros con aliados políticos y su relación con la corona española
Durante su visita a Madrid, el presidente argentino debe reunirse con Santiago Abascal, líder del partido de derecha Vox, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Yo claramente soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia", expresó.
Desde su llegada al poder en Argentina a finales de 2023, Milei realizó varios viajes a España, en los que se ha mostrado cercano con la denominada extrema derecha. En esta ocasión tampoco se reunirá con el rey Felipe VI, según dijo, por problemas de "agenda".
Poco antes del inicio del discurso del presidente argentino, Pedro Sánchez publicó un breve video en X en el que se declaraba orgulloso de ser "zurdo", en referencia al término que la derecha utiliza de forma peyorativa para referirse a los militantes de izquierda.
Sí, soy zurdo. #ZurdosYOrgullosos #ZurdasYOrgullosas https://t.co/VTGKqR9Mjg— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026
AFP
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