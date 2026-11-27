Nacional tenía la urgencia del resultado por encima de las formas y cumplió. Se impuso 1-0 en el final ante Montevideo City Torque y avanzó a la final de la Copa AUF Uruguay, su último tren para estar en la fase 1 de la Copa Libertadores 2027.

El primer tramo careció de juego por parte de ambos, que estuvieron lejos de su mejor versión. El cabezazo de Maxi Gómez después del centro de Nicolás “Ojito” Rodríguez desde la izquierda fue la única situación de peligro del Bolso, que no logró darle el protagonismo deseado a sus carrileros. De hecho, Gastón Martirena casi no pasó al ataque con pelota y eso lo privó de explotar una de sus cualidades por la velocidad que tiene y precisión.

Sin profundidad para generar en tres cuartos de cancha y con problemas a la hora de recuperar la pelota, Nacional debió recurrir a la eficacia de Alexis Martín. Primero le ahogó el grito de gol a Esteban Obregón y luego a Salomón Rodríguez.

Gómez, la gran amenaza del equipo de Daniel Carreño, jugó muy lejos del área y le faltó acompañamiento. Incluso se llevó la amarilla tras un roce con Gary Kagelmacher. El único error del árbitro Bruno Sacarelo fue no amonestar al zaguero, quien también había ingresado en un entredicho con el “9”.

Por el costado derecho Emiliano Ancheta mostró falencias que derivaron en la amonestación de Sebastián Coates, que en su afán por detener a Nahuel Da Silva cometió una dura infracción. El arranque del complemento, con varias acciones consecutivas del anfitrión por intermedio de Rodríguez y Nahuel Da Silva, le hacían sentir al Bolso que precisaba un cambio de inmediato.

Mientras su hinchada le pedía “un poco más de huevo”, el Ojito se perdió el empate de volea. A los 67 minutos entraron Nahuel Gelos y Santiago Silva. El 77 aportó rebeldía y un remate peligroso, pero la recompensa del Bolso le llegó sobre el final con la pelota quieta. Un buen centro desde la izquierda y la cortina posterior de Tomás Viera derivó en el tanto agónico de Tiziano Correa cuando todo aparentaba definirse en los penales. Sufrió mucho, pero avanzó y va por su meta.