Nacional presentó en la comisión directiva el balance anual que comprende al período entre el 1 de noviembre del 2025 y el 31 de octubre del 2026 y arrojó una pérdida de US$2.300.000. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el aumento del pasivo fue de unos US$4.000.000 que están vinculados estrictamente a la compra de jugadores y a la infraestructura.

Dentro de los datos presentados figura que el tricolor aumentó US$3.000.000 el activo y perdió US$2.300.000, lo que quiere decir que tuvo un incremento del pasivo de los US$4.000.000 citados.

Fuentes tricolores le trasladaron a Ovación que la pérdida corresponde fundamentalmente a los intereses y que, sin contabilizarlos, el club ganó US$380.000. Pero los intereses de lo que hoy abonan por el pasivo superan los US$2.500.000, lo que desemboca en la pérdida mencionada. Dentro del balance también se tuvo en cuenta la gestión de los deportes anexos, donde el club invierte US$1.000.000 al año y hubo un desvío del 36% de lo presupuestado (es decir, se gastó un 36% más de lo pensado inicialmente).

Puertas adentro entienden que en términos relativos para el volumen del club, que tiene US$31.000.000 de presupuesto anual, no genera una pérdida importante, aunque desean conocer en detalle por qué hubo más inversión de la planeada. En la próxima semana presentarán un informe al respecto.

La discusión que se dio en comisión directiva tras el balance de Nacional

El momento de la asunción de la actual directiva del Club Nacional de Football. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En determinado momento de la directiva, cuando analizaban en profundidad el balance, se produjo una discusión acalorada tomando en cuenta que desde un sector consideran que este modelo económico no es redituable para Nacional y que el mecanismo de compra de fichas no les conviene porque “el club no tiene caja”. En este sentido no dudan en definir la situación como “delicada” desde el aspecto económico y pusieron el foco en el presupuesto para los meses que vienen.

Desde la contraparte respondieron que con este modelo económico llevan “ganados US$2.000.000” desde que asumieron en 2024. Y, aunque reconocen que “siempre hay que ajustar y mejorar” en relación a los millones de pérdida que evidencia el balance, también aseguran que las adquisiciones del club les pueden dar un rédito importante a futuro.

“Hay fichas en las que se invirtió y aún no se han vendido, como por ejemplo Luciano Boggio, Maxi Gómez y Maxi Silvera. Con esos tres bajás el pasivo y tenés ganancia en dos minutos. Si hay que hacerlo, se hará”, afirmaron desde la interna.

Otras voces consultadas no desconocen que el balance con pérdida estaba fuera de lo planeado, pero niegan que se haya encendido una alarma al respecto. “No me preocupa, pero hay que ocuparse de que no pase de nuevo, nada más”, agregaron.

La Asamblea General Ordinaria está fijada para el lunes 30 de noviembre en el Polideportivo del GPC

Asamblea de socios de Nacional en el polideportivo del Gran Parque Central. Foto: @Nacional.

En lo que sí existe consenso entre las partes es que es muy probable que el próximo lunes 30 de noviembre la Asamblea General Ordinaria fijada en el Polideportivo del Gran Parque Central terminará aprobando el balance porque “es una foto de lo que pasó”, pero existe incertidumbre respecto de si ocurrirá lo mismo con la Memoria o no.

También son conscientes de que lo que ocurra este jueves entre Nacional y Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay incidirá de forma directa en el clima que se vivirá en la próxima asamblea, a sabiendas de lo que significa para el Bolso jugar la Copa Libertadores 2027, aunque sea fase previa.

Si bien está previsto que el Bolso suba a su página web el documento correspondiente a la Memoria y el Balance para que lo pueda analizar con detenimiento antes de concurrir a la asamblea, en la directiva de este miércoles solicitaron quitar varios aspectos por entender que podrían confundir al socio al visualizarlos.

Asimismo, el club se comprometió a que, a partir de hoy, dejará a disposición la copia del balance físico en el Departamento de Socios, que está ubicado en Av. 8 de octubre 2847.

El horario de atención de este jueves comprende desde las 10:00 hasta las 19:00 horas, al tiempo que el sábado 28 de noviembre será desde las 10:00 hasta las 14:00. Dentro del orden del día también está previsto que definan de qué manera estará conformada la Comisión de Estatutos.