A solo un día de enfrentar a Montevideo City Torque en Durazno por la semifinal de la Copa AUF Uruguay, Nacional sabe que tendrá en juego varios millones de dólares entre este cruce y una hipotética final.

Además de la ilusión que tiene el tricolor por ganar por primera vez este certamen, si lo logra obtendrá un cupo para la fase 1 de la Copa Libertadores, que otorga US$400.000 a valores oficiales de la temporada 2026.

La segunda fase reparte US$500.000 por jugar un partido de local, y en la tercera el monto escala a US$600.000. En caso de perder en esta instancia, accedería a la fase de grupos de Copa Sudamericana, cuyo premio es de US$300.000 más US$125.000 por partido ganado.

En el escenario más optimista, que incluye ganar la Copa AUF Uruguay y superar tres fases previas para acceder a la fase de grupos de Libertadores, obtendría US$3.000.000 equivalentes a los tres partidos de local, más un premio por mérito deportivo tasado en US$340.000, de acuerdo a los premios de esta temporada. Es probable que los montos crezcan para 2027 como sucede cada año.

En lo que respecta a los antecedentes en fases previas, en 2014 el Bolso le ganó 2-1 la serie de repechaje a Oriente Petrolero. De esta forma accedió al grupo G, donde quedó último con un punto.

Ya en 2015 igualó 2-2 en la serie de repechaje con Palestino, pero el equipo chileno avanzó por el régimen del gol de visitante, que todavía estaba vigente.

En 2018 comenzó su camino copero en la fase 2 y dejó atrás a Chapecoense. Después se impuso en la llave contra Banfield 3-2 en el global con un tanto agónico de Matías Zunino. Accedió al grupo G donde quedó tercero.

El último caso corresponde al 2024, donde Nacional eliminó a Academia Puerto Cabello en fase 2 y a Always Ready en fase 3 para seguir con su racha de clasificaciones. Participa de este torneo de manera interrumpida desde 1997 y tiene el récord histórico, por lo que anhela sostenerlo.

Bajo el formato actual que no incluye repechaje, si Nacional gana la Copa AUF Uruguay jugará por primera vez la fase 1 de Libertadores.

Los equipos que ya están clasificados a la fase 1 de la Copa Libertadores 2027

Tomás Viera durante el partido entre Nacional y Universitario por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

En lo que respecta a los equipos de otros países que ya tienen asegurado su lugar en la fase 1 copera, Recoleta FC está confirmado como representante de Paraguay, mientras que Universidad Católica de Ecuador competirá en fase 1 o 2 de acuerdo a cómo finalice la definición de su torneo local.

En cuanto a los equipos peruanos, Melgar jugará la fase 1 o 2 y lo de Universitario, a quien enfrentó en la última fase de grupos de copa, aún está por definirse.

El otro equipo confirmado para participar en fase 1 es Deportivo La Guaira de Venezuela. En relación al formato de disputa, en esta etapa dirán presente seis equipos a dividirse en dos bombos según el ranking de Conmebol. Los partidos de ida se jugarán entre el 2 y el 4 de febrero, al tiempo que la vuelta será entre el 9 y el 11 de febrero del 2027.

Por las inversiones que ha realizado a lo largo de la temporada para conformar su plantel, y también por el dinero que aún le deben por transferencias realizadas a clubes como Botafogo y Argentinos Juniors, para el tricolor resulta imperioso obtener un cupo para jugar la fase previa de Libertadores.

Los antecedentes de Nacional ante Montevideo City Torque en la temporada 2026

Luciano González trasladando la pelota con Nacional en pleno partido ante Montevideo City Torque. Foto: Ignacio Sánchez.

El Nacional de Daniel Carreño volverá a tener enfrente al Montevideo City Torque de Marcelo Méndez por un partido oficial de la temporada 2026. Será el cuarto enfrentamiento. La última vez fue el 5 de octubre en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura. Aquella vez el Bolso fue sumamente superior en el Gran Parque Central y se impuso 2-0, aunque tuvo posibilidades para ampliar la diferencia.

El anterior duelo fue el pasado 15 de mayo por la primera fecha del grupo B del Torneo Intermedio. Nacional remontó el partido en el Estadio Charrúa y se impuso 2-1 por los goles de Camilo Cándido y Maximiliano Silvera. En tanto, el 28 de marzo se midieron por la novena fecha del Torneo Apertura y ese día el Bolso le ganó 3-2 en un partido donde anotó tres goles en 10 minutos y luego pudo resistir la ventaja.