Son horas de mucha preocupación en Nacional. Al momento deportivo se le suma un presente económico incierto, donde los resultados pueden llegar a afectar considerablemente en caso de no lograr la clasificación a la Copa Libertadores a través de la Copa AUF Uruguay. Hay que recordar que el jueves el tricolor enfrenta a Montevideo City Torque en el Landoni de Durazno.

Este miércoles habrá reunión de la comisión directiva donde se pondrá a consideración la aprobación de la memoria y balance. Según pudo saber Ovación, el período tiene pérdidas considerables, aunque desde el oficialismo indicaron de que hay cosas a considerar a futuro que podrían cambiar la ecuación, como la venta de ciertas fichas de jugadores.

Lo cierto es que Nacional necesita vender, tal cual lo expresó públicamente el vicepresidente Flavio Perchman.

Aunque la realidad marca que la muy mala temporada del tricolor (sexto en la Anual) le quita posibilidades de venta, y hasta valor, a ciertos jugadores. Han existido sondeos, y jugadores como Agustín Dos Santos, Luciano González, Rodrigo Martínez y Tomás Viera son los más apetecibles de mercado por su edad y proyección, más allá de la irregularidad en sus rendimientos.

La incertidumbre es grande en relación a la continuidad de Daniel Carreño y a los jugadores que pueden rescindir.

La realidad de Juan Pablo Patiño, que debe volver

Juan Pablo Patiño jugó 10 partidos oficiales con Nacional, con cinco triunfos, tres empates y dos derrotas. Apenas acumuló 486 minutos. El colombiano de 28 años arribó a los tricolores en julio de 2025, llegó a jugar la final de la Supercopa contra Peñarol (triunfo Carbonero por penales) y fue cedido a préstamo a Once Caldas de su país. El Bolso compró el 70% de su ficha por 600.000 dólares. Después de un comienzo de temporada adverso, donde estuvo fuera de forma según pudo saber Ovación, y con alguna lesión pequeña, el lateral izquierdo empezó a tener continuidad y buenos rendimientos; fue titular en los últimos siete partidos del Torneo Finalización y en los últimos tres de la Copa Colombia, ahora en noviembre. Hay conformidad con su rendimiento y eso genera que el equipo cafetero esté evaluando si recomprarlo. Hay una opción de compra por 500.000 dólares, algo que en el tricolor verían con buenos ojos.

Caso a caso en el plantel

Los que vencen contrato. Son Coates, Lucas Rodríguez, el Ojito Rodríguez, el arquero Nacho Suárez, Verón Lupi y Ale Martínez.

Es factible que se retire. Después de salir campeón uruguayo en 2025 Coates ya tenía pensado retirarse, pero en Nacional lo convencieron. Todo hace indicar que ahora sí colgará los zapatos.

Dos que siguen, de Mejía a Lucas Rodríguez. Mejía, que está lesionado, ya renovó su contrato con Nacional y está encaminado para que Lucas también.

Las chances de venta. La realidad marca que no son muchas las posibilidades de venta que tiene Nacional tras el pésimo año. Han existido sondeos. Dos Santos, González y Martínez podrían salir.

Renovación automática. Por haber alcanzado el número de minutos jugados dispuesto en el contrato, Cándido ya renovó.