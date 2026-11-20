Nacional cayó 2-0 ante Cerro en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. Esto produjo que el Villero se salvara del descenso a la Segunda Profesional y que las chances tricolores de acceder a la Copa Libertadores de 2027 se redujeran a una: ganar la Copa AUF Uruguaya. Asimismo, Daniel Carreño fue muy autocrítico con lo que hizo su equipo en el Estadio Luis Tróccoli.

“No hay mucho para hacer, ni para una conclusión tan rápida y en este momento, pero ellos jugaron una final, nosotros no sentimos el partido así”, inició el director técnico en una rueda de prensa muy breve a la salida del Estadio Luis Tróccoli.

Cabe destacar que le próximo jueves el Bolso se medirá ante Montevideo City Torque por la semifinal de la Copa AUF Uruguay en el Landoni de Durazno. A lo que Carreño destacó que no estaban pensando en ese partido frente al Ciudadano.

“Nosotros vinimos a encarar el partido de la mejor manera posible, pero no pudimos, demostramos cosas que no quiero para mi equipo. Acá los culpables somos todos”.

Sobre su posible deseo de continuar en Nacional, manifestó lo siguiente: “Nunca manifesté el deseo de seguir. Yo dije que iba a estar hasta que se termine el contrato el 31 de diciembre”.

Además, le consultaron si se sentaría a charlar por ello. “Si me invitan, por supuesto, ¿cómo no me voy a ir?”, contestó. También, le preguntaron por la charla con Ricardo Vairo, presidente de Nacional. “Claro que yo hablo con Vairo; fue totalmente informal. Ya dijimos, de ambas partes, que la charla va a ser después que termine todo”, puntualizó.