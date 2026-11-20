Marcelo Capalbo continúa con su recuperación. El entrenador de las selecciones formativas de Uruguay salió de CTI el jueves a la mañana y se encuentra avanzando en sala.

El campeón sudamericano con la Celeste ingresó el domingo a cuidados intensivos por un accidente doméstico que sufrió luego de una caída de unos cuatro metros desde una escalera colocada para subir al techo de su casa.

La impacto sobre el césped le produjo fracturas en las cervicales, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. Luego requirió una segunda intervención para liberarle la médula y además se le trató la muñeca en la cual cayó gran parte del peso de la caída y sufrió múltiples fracturas.

Luego de superar un panorama complicado la recuperación es optimista incluso para que Capalbo recupere totalmente la movilidad.

Marcelo Capalbo, una figura histórica del básquetbol uruguayo

Nacido el 23 de setiembre de 1970, Marcelo Capalbo es uno de los bases más destacados que tuvo el básquetbol uruguayo. Su velocidad, capacidad de conducción y estilo de juego lo convirtieron en una referencia de su posición durante las décadas de 1990 y 2000.

A lo largo de su carrera defendió las camisetas de Malvín, Hebraica Macabi, Aguada, Welcome, Defensor Sporting y Olimpia, entre otros equipos. También tuvo experiencias internacionales en Argentina, Chile, España, Italia y Grecia.

Con la selección uruguaya protagonizó algunos de los momentos más importantes de su carrera. Fue campeón sudamericano en Montevideo 1995 y Maracaibo 1997, dos títulos que lo consolidaron como una de las figuras del básquetbol nacional de aquella época.

Después de una extensa trayectoria como jugador, decidió retirarse a los 37 años, condicionado por las lesiones que había sufrido durante su carrera.

Sin embargo, continuó vinculado al deporte desde otro lugar. Se formó como entrenador y trabajó en diferentes proyectos de desarrollo de jugadores, incluyendo las selecciones juveniles de Uruguay, donde también desempeñó funciones de coordinación.

En una entrevista concedida a El País en diciembre de 2024, Capalbo recordó lo difícil que había sido abandonar la actividad profesional y explicó que encontró en la enseñanza una nueva forma de mantenerse cerca del deporte que marcó su vida.

Ahora, el exbasquetbolista atraviesa un nuevo proceso de recuperación, acompañado por su familia y por las muestras de afecto de un ambiente deportivo en el que dejó una huella importante.