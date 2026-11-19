El exbasquetbolista y entrenador uruguayo Marcelo Capalbo, de 56 años, sufrió un accidente doméstico de importante entidad en los últimos días y se encuentra en recuperación, según informó este jueves la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) a través de sus redes sociales.

El exjugador de la selección uruguaya, dos veces campeón sudamericano con la Celeste, sufrió una caída desde una escalera mientras bajaba del techo de su casa, lo que le provocó lesiones que requirieron atención médica.

Según pudo saber Ovación, Capalbo debió ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades y, afortunadamente, viene evolucionando favorablemente. Actualmente se encuentra estable y acompañado por su entorno más cercano.

La FUBB dio a conocer la situación mediante una publicación en sus redes sociales, acompañada por una fotografía del exbasquetbolista durante su etapa como entrenador de las selecciones juveniles de Uruguay.

"¡Fuerza, Marcelo! Marcelo Capalbo sufrió un accidente doméstico de importante entidad en las últimas horas. Se encuentra estable y recuperándose con su entorno más cercano. La Federación Uruguaya de Basketball le desea una pronta recuperación", expresó la entidad.

El apoyo de Malvín a Marcelo Capalbo

La noticia generó muestras de apoyo en el ambiente del básquetbol uruguayo, especialmente en Malvín, institución en la que Capalbo comenzó su carrera deportiva y con la que mantiene un vínculo muy especial.

Este miércoles, durante el partido correspondiente a la Liga Uruguaya de Básquetbol en el que Malvín derrotó 84-70 a Larrañaga, el club playero colocó una bandera en las tribunas para transmitirle su apoyo al exjugador.

La institución también compartió una publicación en sus redes sociales con una fotografía de la bandera y el mensaje: "¡Fuerza, Marcelo!".

Capalbo comenzó a jugar al básquetbol en Malvín cuando tenía apenas cinco años y realizó allí buena parte de su formación deportiva. Posteriormente regresó al club en distintas etapas de su trayectoria profesional.

Su vínculo con la institución también se extendió a su familia, ya que su hijo Lucas Capalbo defendió la camiseta del equipo playero durante varias temporadas.

Bandera de Malvín en apoyo a Marcelo Capalbo. Foto: Malvín

Marcelo Capalbo, una figura histórica del básquetbol uruguayo

Nacido el 23 de setiembre de 1970, Marcelo Capalbo es uno de los bases más destacados que tuvo el básquetbol uruguayo. Su velocidad, capacidad de conducción y estilo de juego lo convirtieron en una referencia de su posición durante las décadas de 1990 y 2000.

A lo largo de su carrera defendió las camisetas de Malvín, Hebraica Macabi, Aguada, Welcome, Defensor Sporting y Olimpia, entre otros equipos. También tuvo experiencias internacionales en Argentina, Chile, España, Italia y Grecia.

Con la selección uruguaya protagonizó algunos de los momentos más importantes de su carrera. Fue campeón sudamericano en Montevideo 1995 y Maracaibo 1997, dos títulos que lo consolidaron como una de las figuras del básquetbol nacional de aquella época.

Después de una extensa trayectoria como jugador, decidió retirarse a los 37 años, condicionado por las lesiones que había sufrido durante su carrera.

Sin embargo, continuó vinculado al deporte desde otro lugar. Se formó como entrenador y trabajó en diferentes proyectos de desarrollo de jugadores, incluyendo las selecciones juveniles de Uruguay, donde también desempeñó funciones de coordinación.

En una entrevista concedida a El País en diciembre de 2024, Capalbo recordó lo difícil que había sido abandonar la actividad profesional y explicó que encontró en la enseñanza una nueva forma de mantenerse cerca del deporte que marcó su vida.

Ahora, el exbasquetbolista atraviesa un nuevo proceso de recuperación, acompañado por su familia y por las muestras de afecto de un ambiente deportivo en el que dejó una huella importante.