La Liga Uruguaya de Básquetbol pondrá en disputa el mejor partido que puede ofrecer en la actualidad. Los dos mejores presentes del campeonato chocan frente a frente en el Palacio Cr. Gastón Güelfi, el líder e invicto, Peñarol, ante su escolta, Goes, que no conoce la derrota desde la primera fecha.

El Carbonero viene de un histórico triunfo clásico, donde obtuvo la mayor ventaja de la historia, al vencer a Nacional por 96-64. Luego del debut donde dejó alguna duda ante Urunday Universitario, el aurinegro no solo ha ganado todos sus encuentros, sino que además ha tenido pasajes de dominio en las juegos que disputó, donde ganó en todos por 14 puntos o más.

Con Santiago Vescovi como su figura y repartiendo el protagonismo de sus otros actores, el Mirasol se ha consolidado como el mejor equipo del torneo, no solo por su récord de 7-0 en la tabla, sino además en base a juego, intensidad y ritmo.

Pero en frente tendrá su mayor prueba hasta ahora. Goes llega como la gran sorpresa a la octava fecha. Lleva seis triunfos consecutivos, incluyendo varios resonantes, como ante Nacional de visitante y el clásico ante Aguada. Viene de ganar con contundencia en su visita ante Larrañaga, a quien le remontó una desventaja de 15 puntos.

Es un equipo de mucho ritmo y que tiene el triple como una de sus principales armas, siendo el que más anota por partido con 12,7, teniendo distintas manos para tirar. Su elevado ritmo le permite ser el equipo más anotador de la LUB, con un promedio de 95,3 puntos, seguido precisamente por Peñarol (92,4). La duda pasa por la presencia de Ja'Heim Hudson, que tras salir sentido frente a Atenas hace ocho días, aún no ha vuelto a la cancha.

Hora y dónde ver Peñarol vs. Goes

El partido que se jugará a las 21:30 horas se podrá ver a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además también se puede consumir el contenido a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

Cómo sigue la Liga Uruguaya de Básquetbol

VIERNES 20

Hebraica Macabi vs. Atenas

Hora: 19:15.

Cancha: Romeo Schinca (Larre Borges).

Defensor Sporting vs. Nacional

Hora: 21:30.

Cancha: Óscar Magurno (Welcome).

La Liga Uruguaya de Básquetbol post parate

Luego de la ventana por las Clasificatorias al Mundial de Qatar de 2027, la idea es que la LUB vuelva el miércoles 2 de diciembre con partidos que no incluyan jugadores afectados a selecciones. La fecha 9 comenzará dicho día y finalizará el sábado 5, con la postergación de Nacional y Malvín por la participación del Bolso en el Final Four de la Liga Sudamericana de Básquetbol.