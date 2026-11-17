La Liga Uruguaya de Básquetbol se pondrá al día a partir de las 19:15 horas, cuando Defensor Sporting y Hebraica Macabi jueguen un punto directo en la Liguilla. En el juego de fondo continuará la fecha 8, con un partidazo entre dos equipos llamados a ser animadores. Biguá buscará la punta enfrentando a un Aguada en crisis.

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Defensor Sporting vs. Hebraica Macabi

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Primer tiempo

El inicio fue parejo entre un equipo que intentó ser vertical y otro que dañó poniendo la pelota en el bajo con Jalen Canty. Cuando Defensor Sporting parecía crecer desde la generación de Armani Chaney, tiros a distancia de Nicolás Catalá pusieron a Macabi al frente. Pero un agónico doble de Bernardo Barrera puso al frente al local al primer descanso, 27-26.

La previa

Defensor Sporting viene de meter un punto directo de visita ante Malvín y por primera vez en el torneo llegó a triunfos consecutivos desde el debut de Armani Chaney. En frente tendrá a un Hebraica Macabi que llega en clara levantada tras un inicio irregular, con tres victorias al hilo, donde incluyen dos pesadas de visitante ante Nacional y Aguada. Arbitrarán Julio Dutra, Rodrigo Prando y Álvaro Labiuza.

Biguá vs. Aguada

ESTADÍSTICAS EN VIVO

En Villa Biarritz se enfrentan dos equipos llamados a ser protagonistas del torneo, pero con distintos presentes. El Pato busca la punta del torneo, al intentar alcanzar su séptimo triunfo en ocho presentaciones. Viene de ganarle a Unión Atlética. Por su parte, Aguada aún no pudo levantarse del cimbronazo en el clásico. Arrastra tres caídas al hilo, la última frente a Hebraica Macabi como local. Impartirán justicia Andres Bartel, Nicolás Revetria y Gonzalo Paz.