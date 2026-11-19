La Liga Uruguaya de Básquetbol continúa su octava fecha con una linda propuesta entre Malvín y Larrañaga, que se miden a las 21:30 horas en el Juan Francisco Canil.

El partido se podrá ver a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además también se puede consumir el contenido a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Primer tiempo

Si bien parecía Larrañaga iniciar mejor, pasándose bien la pelota adelante, Malvín salió a flote por los triples de Salvador Zanotta y con un parcial de 15-0 pasó a ganar por 11. Joaquín Osimani cortó seis minutos de sequía, pero el azul siguió dominando desde un alto tono defensivo y lideró al entretiempo por 23-11.

La previa

Cuando parecía levantar tras las llegadas de Anthony Hilliard y Nate Barnes, Malvín sufrió un revés ante Urunday Universitario y luego frente a Defensor Sporting.

En frente tendrá a un Larrañaga que pese al buen juego, no pudo reflejar en la tabla lo que hizo en cancha, a lo que suma además una quita de tres puntos que arrastra de la Liga de Ascenso. El Milrrayitas viene de caer ante Goes pese a dominar por pasajes donde llegó a tener hasta 15 de ventaja y anteriormente perdió en un apretado encuentro ante Defensor Sporting de visitante.

Arbitrarán Vivián García, Martín Fernández y Álvaro Labiuza.