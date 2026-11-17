Peñarol y Nacional se miden por primera vez en la temporada a partir de las 21:30 horas. El Carbonero llega como favorito, invicto en el torneo en seis partidos jugados, con un gran rendimiento y enfrenta a un equipo que llega a los tumbos.

El partido se podrá ver a través de la pantalla de VTV, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además también se puede consumir el contenido a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Primer tiempo

Peñarol intentó imponer intensidad en el arranque, rotó bien la bola por el perímetro y cargó el rebote ofensivo.

Quintetos

Peñarol: Santiago Vescovi, Nicola Pomoli, Skyler Hogan, Emiliano Serres, Chris Perry. DT: Leandro García Morales.

Nacional: Jesse Zarzuela, Yohanner Sifontes, Patricio Prieto, Gianfranco Espíndola, Luismal Ferreiras. DT: Álvaro Ponce.

La previa

El Mirasol viene de ganarle a Atenas, en un partido que le costó liquidarlo pese a las diferencias que había entre uno y otro en la tabla, pero demostró ante rivales duros como Aguada y Defensor Sporting su valía. Ante las Alas Negras consiguió encontrar una mejoría de Tyran De Lattibeaudiere, de mal debut ante el Aguatero.

Por su parte, Nacional viene de cortar una racha de tres caídas consecutivas, al superar a Urunday Universitario, en un partido donde pese a una numerosa cantidad de perdidas y de verse 14 puntos abajo, supo dar vuelta. Recuperará esta noche a Gianfranco Espíndola y a un Gastón Semiglia entre algodones. Quien no jugará será Nick King. En su lugar estará el extranjero debutante Jesse Zarzuela.

Arbitrarán Alejandro Sánchez Varela, Aline García y Mauricio Correa.