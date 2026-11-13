Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: Aguada vs. Hebraica Macabi y Atenas vs. Peñarol siguen la séptima fecha
A las 19:15 horas, el Aguatero buscará cambiar la pisada frente a su gente frente a un Macabeo en levantada, mientras que el Carbonero va al Borderes en busca de mantener su invicto.
La séptima fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol continúa con dos partidos. A partir de las 19:15 horas, Aguada buscará cambiar la pisada recibiendo a un Hebraica Macabi que llega en levantada. A las 21:30 se enfrenta el equipo de peor presente en el campeonato, Atenas, ante el único invicto, Peñarol.
Ambos partidos se podrán ver a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además también se puede consumir el contenido a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan, válido con Internet hogar mayor a los $1650.
Aguada viene de dos duros reveses. Le costó competir por pasajes ante Peñarol y pese a ponerse en partido en el último cuarto terminó perdiendo por holgura con un muy mal cierre. Esto, sumado a la caída en el clásico ante Goes, lo obliga a sumar frente a su gente, a la espera del fallo del Tribunal de Penas por los incidentes ante el Misionero.
Por su parte, Hebraica Macabi llega en plena levantada. Viene de dos triunfos consecutivos, aplastó a Unión Atlética y derrotó a Nacional a domicilio.
Arbitrarán Carlos Romero, Gastón Rodríguez y Esteban Ribas.
Atenas tendrá la visita más dura hasta ahora en lo que va del torneo. Las Alas Negras arrancaron a los tumbos, en sus últimas tres derrotas frente a Aguada, Larrañaga y Goes no compitió, lo que llevó a la destitución de Mauricio Rodríguez, pero no pudo cambiar la pisada con la llegada de Daniel Lovera.
En frente tendrá a Peñarol, el único invicto que tiene el campeonato y que ha ganado con holgura sus últimos cinco enfrentamientos, más allá que ante Aguada abrió la renta en el final. Previo al clásico, seguramente Leandro García Morales busque darle rodaje a Tyran De Lattibaudiere de opaco debut frente al rojiverde.
Arbitrarán Gonzalo Salgueiro, Nicolás Revetria y Pabo Premazzi.
- Peñarol sigue imparable en la Liga Uruguaya de Básquetbol: venció a Aguada 82-66 y continúa como único invicto Liga Uruguaya de Básquetbol: Defensor Sporting logró vencer a Larrañaga en un duelo clave por la parte de abajo La tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol 26-27: tras triunfos apretados de Biguá y Nacional Goes se suma a la punta de la Liga Uruguaya de Básquetbol al aplastar a Atenas; Macabi fue contundente ante la UA
¿Encontraste un error?