Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: Aguada vs. Hebraica Macabi y Atenas vs. Peñarol siguen la séptima fecha

La séptima fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol continúa con dos partidos. A partir de las 19:15 horas, Aguada buscará cambiar la pisada recibiendo a un Hebraica Macabi que llega en levantada. A las 21:30 se enfrenta el equipo de peor presente en el campeonato, Atenas, ante el único invicto, Peñarol.

Ambos partidos se podrán ver a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además también se puede consumir el contenido a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

Aguada viene de dos duros reveses. Le costó competir por pasajes ante Peñarol y pese a ponerse en partido en el último cuarto terminó perdiendo por holgura con un muy mal cierre. Esto, sumado a la caída en el clásico ante Goes, lo obliga a sumar frente a su gente, a la espera del fallo del Tribunal de Penas por los incidentes ante el Misionero.

Por su parte, Hebraica Macabi llega en plena levantada. Viene de dos triunfos consecutivos, aplastó a Unión Atlética y derrotó a Nacional a domicilio.

Arbitrarán Carlos Romero, Gastón Rodríguez y Esteban Ribas.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

Atenas tendrá la visita más dura hasta ahora en lo que va del torneo. Las Alas Negras arrancaron a los tumbos, en sus últimas tres derrotas frente a Aguada, Larrañaga y Goes no compitió, lo que llevó a la destitución de Mauricio Rodríguez, pero no pudo cambiar la pisada con la llegada de Daniel Lovera.

En frente tendrá a Peñarol, el único invicto que tiene el campeonato y que ha ganado con holgura sus últimos cinco enfrentamientos, más allá que ante Aguada abrió la renta en el final. Previo al clásico, seguramente Leandro García Morales busque darle rodaje a Tyran De Lattibaudiere de opaco debut frente al rojiverde.

Arbitrarán Gonzalo Salgueiro, Nicolás Revetria y Pabo Premazzi.