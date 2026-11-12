Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: se abre la séptima con Unión Atlética vs. Biguá y Nacional vs. Urunday

La séptima fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol comenzará a partir de las 19:15 horas la visita de Biguá a la calle Velsen, donde buscará recuperar nuevamente la punta en soledad, enfrentando a un Unión Atlética en crisis. Por su parte, otro equipo de racha negativa, Nacional, jugará frente a su público por primera vez a partir de las 21:30, recibiendo a Urunday Universitario.

Ambos partidos se podrán ver a través de la pantalla de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de Montecable y la red de cables del interior. Además también se puede consumir el contenido a través del plan premium de Antel TV. Para esto se debe activar el plan , válido con Internet hogar mayor a los $1650.

En cancha de Unión Atlética se enfrentan dos equipos de realidades diferentes. El azulgrana llega con la peor racha activa del torneo. Cinco caídas consecutivas metieron al equipo de Gonzalo Fernández en una crisis de la que no puede salir, incluso no pudiendo alinear el barco desde la llegada de Devante Wallace. Cuando parecía levantar el rendimiento pese a la caída ante Peñarol, no pudo competir frente a Hebraica Macabi de visitante.

Del otro lado, Biguá llega con cinco triunfos en seis presentaciones. El Pato viene de derrotar con contundencia a Nacional, recuperándose de la caída en su visita a Malvín.

Arbitrarán Vivián García, Carlos Romero y Valentina Benítez.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

El Polideportivo del Gran Parque Central recibirá público por primera vez en la temporada. La gente intentará impulsar a un Nacional en crisis, que acumula cinco caídas consecutivas en su escenario. Su última presentación fue con una derrota categórica ante Biguá, solo sumó un éxito ante Atenas a nivel local, el peor equipo en el inicio del torneo.

En frente tendrá a un rival que llega en un gran nivel de juego, no traducido a su posición en la tabla. Urunday Univesitario viene de vencer a Malvín como local y aún no ha podido sumar de visitante.

Impartirán justicia Julio Dutra, Nicolás Revetria y Esteban Ribas.