Nacional tiene al reemplazante de Andrew Goudelock, que debutará en el clásico ante Peñarol

Nacional consiguió rápido el reemplazante de Andrew Goudelock. Se trata del base de 26 años Jesse Zarzuela, que llegará el sábado y debutará en el clásico frente a Peñarol del próximo lunes.

El jugador nacido en Houston de raíces dominicanas y colombianas, llega proveniente de El Calor de Cancún, equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México que no pudo acceder a la postemporada con un récord de 9-19.

El nuevo jugador de Nacional llegó en el tramo final de la temporada al equipo, jugó ocho partidos y promedió 11,3 puntos, en 24 minutos por encuentro, que acompañó de 3,3 asistencias.

Anteriormente disputó con Gaiteros del Zulia la Superliga Profesional de Baloncesto de Venezuela, donde ganó la Copa SPB y en la liga alcanzó las semifinales, donde solo pudo disputar los dos primeros partidos de la serie al mejor de siete. En Venezuela disputó 30 minutos por encuentro, con 17 puntos promedio, un 42% en triples y repartió 3,3 asistencias por partido.

Su inicio de año lo completó en Qatar, donde tuvo muy buenos números, al promediar casi 34 minutos por encuentro en Al-Gharafa, con 22,8, 4,3 rebotes y 4,3 asistencias por encuentro, pero al no tener continuidad la liga por los conflictos bélicos en Medio Oriente, solo pudo disputar seis partidos.

Zarzuela, que terminó su formación universitaria en 2024 tras pasos por Coppin State Eagles, Central Michigan Chippewas y Oregon Ducks, tuvo su primera salida a República Dominicana donde fue elegido Rookie del año.

Con problemas en la generación a nivel local, el tricolor parece apostar a un cambio de estrategia, por un jugador que pueda jugar con bola en mano y generar a partir de situaciones de pick and roll, situaciones que estuvieron muy sobrecargadas en manos de Yohanner Sifontes —que había llegado solo para jugar Liga Sudamericana de Básquetbol— y teniendo que asumir este rol jugadores no habituados a hacerlo, como Patricio Prieto e Ignacio Xavier.

El clásico se jugará el lunes a las 21:30 horas en el Palacio Peñarol, donde el tricolor pudo ganar en su último enfrentamiento ante el aurinegro, por 78-71, siendo este el único encuentro que perdieron los dirigidos por Leandro García Morales como locales.