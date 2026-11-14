Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: se cierra la séptima con Malvín vs. Defensor Sporting y Larrañaga vs. Goes
A las 19:15 horas se juega en el Juan Francisco Canil un punto directo por el ingreso a la Liguilla, mientras que el Misionero buscará retomar la punta en su visita al Milrrayitas a las 21:30.
La séptima fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol se cierra esta noche con dos encuentros. A las 19:15 hay promesa de partidazo entre Malvín y Defensor Sporting en el Juan Francisco Canil, un duelo directo en la lucha por entrar a la Liguilla. En el juego de fondo (21:30), Goes va por igualar la línea de triunfos de Biguá y Peñarol, cuando visite a Larrañaga en el Doña Natividad Rivera.
Malvín vs. Defensor Sporting
Larrañaga vs. Goes
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