Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: se cierra la séptima con Malvín vs. Defensor Sporting y Larrañaga vs. Goes

La séptima fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol se cierra esta noche con dos encuentros. A las 19:15 hay promesa de partidazo entre Malvín y Defensor Sporting en el Juan Francisco Canil, un duelo directo en la lucha por entrar a la Liguilla. En el juego de fondo (21:30), Goes va por igualar la línea de triunfos de Biguá y Peñarol, cuando visite a Larrañaga en el Doña Natividad Rivera.

Malvín vs. Defensor Sporting

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Larrañaga vs. Goes

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