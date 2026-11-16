La Liga Uruguaya de Básquetbol abre su octava fecha esta noche, cuando a partir de las 19:15 horas se midan Urunday Universitario y Unión Atlética en un punto que arde por el descenso.

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ESTADÍSTICAS EN VIVO

Primer tiempo

El Estudioso comenzó más firme, imponiendo el ritmo, castigando en ataques rápidos y triples en transición ante un rival trancado adelante. El de El Prado llegó a tomar hasta 17 de ventaja anotando con extrema facilidad. Las primeras cartas de presentación para AJ Pacher fueron positivas, cargando el rebote ofensiva y abriendo su planilla con un triple. Eric Demers arrancó muy fino con el tiro y con más corridas, el de la Avenida Joaquín Suárez siguió estirando. 33-15 lideró el primer cuarto.

Un gran ingreso de Agustín Gentile fue útil para sostener la renta. Con un buen trabajo de Agustín Irastorza en el bajo, más un triple con fortuna de Rodrigo Brause bajó la distancia a 13. Pero el local sumó sus tiros de afuera, con un Demers totalmente infernal. Las manos anotadoras cambiaron, pero no el trámite y al entretiempo entró liderando el equipo de Nicolás Mazzarino, 61-39.

La previa

Urunday Universitario llega en un gran nivel de juego, no reflejado en su récord de 2-5 en la tabla. El Estudioso viene de poner contra las cuerdas en el Polideportivo del Gran Parque Central a Nacional, pero no pudo quedarse con el triunfo. El verde tendrá el debut de AJ Pacher, en lugar del brasileño Lucas Doria, que estaba como reemplazo temporal.

Por su parte, la UA no llega solo con un récord negativo de 1-5, sino también con una preocupable actuación en cancha. Por más de que Devante Wallace mostró una buena carta de presentación ante Peñarol, no sostuvo y ante Biguá nunca pudo enracharse con el tiro.

Arbitrarán Andrés Bartel, Martín Fernández y Alejandra Godoy.