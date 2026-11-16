Peñarol vs. Nacional: hora, dónde ver y cómo llegan al primer clásico de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026/27

Peñarol y Nacional se enfrentan este lunes desde las 21:30 horas en el Palacio Gastón Guelfi por primera vez en la Liga Uruguaya de Básquetbol 2026/27. El clásico encuentra a los dos equipos en momentos muy diferentes: el aurinegro llega invicto y como líder del campeonato, mientras que el tricolor busca consolidar una recuperación después de un comienzo irregular.

El equipo de Leandro García Morales atraviesa un gran inicio de temporada y tiene un récord de seis victorias en seis presentaciones (6-0). Con Santiago Vescovi como principal figura, Peñarol cuenta además con una base de jugadores de selección uruguaya integrada por Nicola Pomoli, Emiliano Serres, Martín Rojas y Lucas Rodríguez. En cuanto a las bajas, Santiago Calimares continúa lesionado.

Del otro lado, Nacional llega con un registro de dos triunfos y cuatro derrotas (2-4). El Bolso viene de vencer a Urunday Universitario, en un partido que logró remontar, aunque dejó algunas dudas sobre su rendimiento ante un rival que, en los papeles, aparecía como más accesible. Para el clásico no estará disponible Gastón Semiglia, mientras que Gianfranco Espíndola está en evaluación.

El antecedente más reciente en el Palacio Peñarol favorece a Nacional, que se quedó con el último clásico disputado allí y le propinó a Peñarol su única derrota como local durante la temporada pasada.

Sin embargo, el presente marca una diferencia entre ambos equipos. Peñarol llega con puntaje perfecto, un plantel sólido y varias figuras de la selección uruguaya, por lo que aparece como favorito para quedarse con el primer clásico de la temporada. Nacional, por su parte, tendrá la oportunidad de dar un golpe en la casa de su tradicional rival y cambiar la imagen que dejó en el arranque del torneo.

Dónde ver el clásico de básquetbol entre Peñarol y Nacional