La Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay estaba aguardando la definición de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya para determinar las fechas de las semifinales de su competencia teniendo en cuenta lo acotado del calendario en la recta final de la temporada donde, por ejemplo, la semifinal de la Liga Uruguaya se jugará un viernes por la noche, que será el próximo 27 de noviembre en el Estadio Domingo Burgueño Miguel entre Liverpool (campeón del Torneo Clausura) y Racing (ganador del Torneo Apertura).

Según pudo confirmar Ovación, Nacional se enfrentará a Montevideo City Torque el martes 1° de diciembre en el Estadio Centenario a la hora 20:30, mientras que el segundo partido será el miércoles 2 de diciembre, también a las 20:30, pero en el Parque Alfredo Víctor Viera, entre Danubio y Juventud de Las Piedras.

Cabe recordar que el campeón de la Copa AUF Uruguay se ganará el derecho de ser "Uruguay 4" para la Copa Libertadores de la próxima temporada. Claro, con la excepción de que si Danubio es el campeón no podrá jugar la competencia internacional por haber descendido a la Segunda División Profesional y hay que ver en qué posición termina Montevideo City Torque en la Tabla Anual (hay que esperar los resultados de este viernes) ya que podría quedarse con una mejor posición que obtener "Uruguay 4" mediante la segunda copa en importancia de Uruguay. Hoy los Ciudadanos están en el segundo puesto de la tabla acumulada.

En tanto, la final de la Copa AUF Uruguay se disputará el lunes 7 de diciembre entre los ganadores de ambas semifinales. Peñarol, que quedó eliminado con Montevideo City Torque en la presente edición, fue el campeón de la pasada Copa AUF Uruguay tras vencer a Plaza Colonia 2-0 en el Estadio Centenario. Antes, Defensor Sporting había ganado las tres primeras ediciones.