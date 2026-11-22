Nacional recayó en la crisis futbolística, dejó puntos por segundo partido al hilo en el marco de la Liga AUF Uruguaya y se quedó sin posibilidades de acceder a la Copa Libertadores por la Tabla Anual, donde terminó sexto con 62 puntos. La única vía que le queda es la Copa AUF Uruguay, donde está obligado a levantar el trofeo para acceder a la fase 1 del torneo más prestigioso.

Daniel Carreño asumió la conducción en agosto con el equipo desnorteado a raíz de los resultados adversos. No tenía puntos en dos fechas del Torneo Clausura, había hecho de los peores Apertura de su historia tras terminar séptimo con 22 puntos y tampoco pudo acceder a la final del Torneo Intermedio.

Este panorama, sumado a la tempranera eliminación de fase de grupos de Libertadores en un grupo que a priori era más que accesible, derivaron en el despido de Jorge Bava a solo dos fechas del clásico ante Peñarol.

Carreño aportó aire fresco con triunfo agónico incluido en el reestreno frente a Progreso. Después Nacional ganó el clásico de visita y encadenó un total de 13 partidos invicto que lo hacían depender de sí mismo para acceder a las semifinales de la Liga AUF Uruguaya.

El punto de quiebre de lo que parecía ser una remontada se produjo el 25 de octubre. El Bolso recibía a Liverpool, el líder del Clausura, y le bastaba con ganar en el Gran Parque Central para adueñarse de la cima. Sin embargo, fue superado 1-0 y pasó a depender de otros resultados para lograr su meta.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, puertas adentro tienen claro que ese fue un cimbronazo del que todavía no se recuperan. “Indudablemente al no depender de nosotros para llegar a la última fecha con chances hubo una baja anímica a nivel del subconsciente”, trasladaron con autocrítica.

El empate con Albion de local después de arrancar ganando y ser dominado durante todo el complemento fue una muestra más de que otra vez habían mermado el desempeño. Después llegó el golpe contra Cerro que derivó en un mea culpa profundo: “No hay mucho para hacer, ni para una conclusión tan rápida en este momento, pero ellos jugaron una final, nosotros no sentimos el partido así”, dijo Carreño desde el Estadio Luis Tróccoli.

Y después mantuvo esa contundencia: “Nosotros vinimos a encarar el partido de la mejor manera posible, pero no pudimos, demostramos cosas que no quiero para mi equipo. Acá los culpables somos todos”.

El récord negativo de Nacional en la Liga AUF Uruguaya 2026

Contando los ciclos de Jadson Viera, Jorge Bava y Carreño, Nacional terminó la Liga AUF Uruguaya en el sexto lugar de la Tabla Anual con 62 puntos, la misma cantidad que Liverpool, que quedó quinto por mejor diferencia de gol.

De esta manera, por primera vez desde la campaña 2006/2007 no logra ingresar en el podio. A su vez, sufrió otro récord negativo contando las temporadas profesionales desde 1932 hasta la actualidad dado que es su cuarta peor temporada en la historia de la Liga AUF Uruguaya en términos de eficacia (55,9%). El tercer lugar corresponde a la temporada 1985 cuando finalizaron quintos en la Anual con un 54,2% de eficiencia en puntos. El segundo peor registro pertenece al citado Campeonato Uruguayo 2006/2007 donde quedaron sextos y tuvieron un 50% de eficacia.

A nivel local, el primer lugar lo sigue ocupando el Uruguayo 1988 donde el Bolso terminó séptimo y tuvo una eficacia del 45,8%. En el plano continental le fue formidable porque ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental. Es importante remarcar que hasta 1993 por cada victoria consumada correspondían dos puntos en vez de los tres que se computan en la actualidad. Fue una temporada para el olvido.