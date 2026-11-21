Luciano Boggio, volante de Nacional, habló este viernes por la tarde tras la caída 2-0 ante Cerro en el Estadio Luis Tróccoli por la última fecha del Torneo Clausura e hizo su análisis del partido: "No, mal campeonato, está más que claro, no cumplimos los objetivos que deseábamos, la verdad es que a lo último por ahí sacamos un poco la cabeza por lo que fue el arranque, pero no, no nos dio, la verdad que no hicimos las cosas como esperábamos", inició en diálogo con AUFTV.

En este sentido agregó: "Ahora a aprender de esto, mejorar y el año que viene otra vez, de cero a cumplir los objetivos y seguir porque en la vida hay que seguir, así que seguir intentando, pero bueno, este año está clarísimo que no fue lo que buscábamos y ahora no queda otra que descansar y despejar la cabeza".

De todas formas puso la mira de inmediato en el objetivo que tiene pendiente el Bolso para acceder a la fase 1 de la Copa Libertadores: ganar la Copa AUF Uruguay, donde enfrentarán al Montevideo City Torque de Marcelo Méndez. "Todavía nos queda la Copa AUF Uruguay que la tenemos que ganar, pero lo que es el Campeonato Uruguayo el año que viene volver a intentarlo y salir campeón, que es lo que demanda Nacional", cerró el mediocampista.

Luciano Boggio: “No nos dio, no hicimos las cosas como esperábamos. Ahora, a aprender de esto, a mejorar y, el año que viene otra vez, de cero, a cumplir los objetivos y seguir. En la vida hay que seguir”. pic.twitter.com/AIIJAB5LUI — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) November 20, 2026

La autocrítica de Daniel Carreño tras la derrota de Nacional

Daniel Carreño, DT de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

“No hay mucho para hacer, ni para una conclusión tan rápida y en este momento, pero ellos jugaron una final, nosotros no sentimos el partido así”, comenzó el entrenador Daniel Carreño en una rueda de prensa muy breve a la salida del Estadio Luis Tróccoli.

“Nosotros vinimos a encarar el partido de la mejor manera posible, pero no pudimos, demostramos cosas que no quiero para mi equipo. Acá los culpables somos todos”, agregó.

Sobre su posible deseo de continuar en Nacional, manifestó lo siguiente: “Nunca manifesté el deseo de seguir. Yo dije que iba a estar hasta que se termine el contrato el 31 de diciembre”.

Además, le consultaron si se sentaría a charlar por ello. “Si me invitan, por supuesto, ¿cómo no me voy a ir?”, contestó. También, le preguntaron por la charla con Ricardo Vairo, presidente de Nacional. “Claro que yo hablo con Vairo; fue totalmente informal. Ya dijimos, de ambas partes, que la charla va a ser después que termine todo”, puntualizó.