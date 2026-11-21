Cerro lo jugó con alma y vida, como para no tener nada que reprocharse, y logró quedarse en Primera División, un hecho que parecía ilógico al arranque de la temporada. Además, le dio un duro golpe a Nacional para su sueño de Copa Libertadores, que ahora tiene como única vía de clasificación ganar la Copa AUF Uruguay para iniciar el camino continental en fase 1.

El albiceleste lo ganó de guapo, yendo a cada pelota como si fuese la última y con un gran marco de público que dijo presente en el Tróccoli. En cada pelota se escuchaban arengas que caían desde las tribunas, incluso con algunos improperios para Camilo Cándido, Emiliano Ancheta y Gastón Martirena cada vez que entraban en juego.

Fue un triunfo con identidad. El capitán Alejo Macelli retornó a la titularidad para un partido bisagra y no defraudó cumpliendo un rol clave en la contención. Jairo Amaro estuvo en modo todocampista con despliegues de área a área y la compañía de un equipo que nunca paró de insistir.

Primero lo intentó Emiliano Rodríguez, después Brahian Alemán de tiro libre y el propio Juan Cruz Guasone, que con el arco a su merced pegó un gran salto pero cabeceó desviado. “No puede ser, nos estamos jugando la vida…”, gritaban algunos hinchas enfurecidos.

Pero la revancha llegó pronto para el zaguero, que en el cierre del primer tramo definió con jerarquía y colocó el 1-0 parcial que desató la algarabía. “Y dale, y dale, y dale Cerro dale”, fue el pedido explícito cuando la lluvia comenzaba a insinuar que sería una tarde de película.

Alejandro Cappuccio cambió el plan de partido para el complemento. Prescindió de la tenencia y buscó lastimar de contragolpe. Por ciertos momentos sufrió y debió recurrir a las atajadas de Yonatan Irrazábal. Primero sobre Tiziano Correa con ayuda de Guasone y después sobre Maxi Silvera.

La lluvia aumentó su intensidad y agregó otro condimento para una jornada épica del albiceleste, que tuvo algo de fortuna en el remate de Rubén Botta al travesaño y luego cerró el partido con un golazo de Emiliano Rodríguez: mediavuelta y definición al ángulo para hacer delirar a los hinchas, entre los que estaban Rafael Cotelo y Denis Elías visiblemente emocionados.

“Hola albiceleste, acá estoy de nuevo, te saluda la banda del Cerro...”, gritaban los jugadores en el vestuario. Para el tricolor se encendió otra alarma porque perdió, pero además no fue fiel a su estilo y, salvo el nivel de Luciano Boggio, costó encontrar un jugador que llenara el ojo.