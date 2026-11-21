Caló hondo la derrota en Nacional. Fue la número 13 en la temporada que lo dejó en el sexto puesto de la Tabla Anual. Hubo rendimientos muy bajos en el Luis Tróccoli donde algunos futbolistas desaprovecharon una de las últimas oportunidades que le quedaba en el año.

Para Cerro fue la vida y así lo salió a jugar: con el cuchillo entre los dientes. Peleó cada pelota como si fuese la última. Y Nacional no.

Desde el primer momento se notó que tuvo muchas complicaciones Emiliano Ancheta para poder controlar al delantero Emiliano Rodríguez. Tal es así que en el minuto 20 vio la amarilla por bajar al atacante Villero.

Tampoco fue un buen partido de Agustín Rogel, quien cada vez que lo atacaron sufrió y mucho. El zaguero de 29 años le costó hacer pie en el escenario de Cerro.

Nacional volvió a mostrarse endeble en el juego aéreo. Bajo esa faceta, llegó la apertura del tanteador por una pelota que nunca pudo despejar la última línea del conjunto tricolor.

Los cambios

Camilo Cándido defendido por Jairo Amaro en el partido entre Cerro y Nacional. Foto: Estefanía Leal.

En el complemento Carreño metió mano en el equipo con el fin de poder ser más ofensivo y darle lugar a los titulares. Ingresaron Francisco Calvo y Maximiliano Gómez por Rogel y Tiziano Correa, respectivamente. El costarricense -que acumula cinco goles en 18 partidos- hacía poco que llegaba de estar con su selección y por eso fue al banco.

Nueve minutos más tarde el entrenador tricolor mandó a la cancha a Ruben Botta. Lo hizo con el propósito de tener mayor juego ofensivo y generar situaciones de peligro en el arco de Cerro.

Botta tuvo un tiro que reventó el travesaño en el minuto 74. Pero cuatro más tarde cayó el segundo de Cerro y se desplomó Nacional.

Incluso el argentino ejecutó dos acciones de pelota parada de muy mala forma. Una de ellas generó el enojo de Calvo cerca del final del encuentro.

El aspecto positivo de la tarde

Alexis Martín Arias le ataja un mano a mano a Emiliano Rodríguez. Foto: Estefanía Leal.

Lo poco que pudo rescatar Carreño de una mala tarde fue el buen nivel que exhibió el argentino Alexis Martín Arias. El guardameta realizó dos enormes atajadas que mantuvieron con vida al equipo albo en la partido.

Nacional tiene una sola bala para poder acceder al Copa Libertadores: ganar la Copa AUF Uruguay. Y ahora, con lo que tiene, se debe jugar la vida ante Montevideo City Torque en Durazno.