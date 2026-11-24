Con Peñarol sin poder acceder al bicampeonato, la Copa AUF Uruguay tendrá un nuevo dueño y saldrá de los cruces entre Nacional vs. Montevideo City Torque y Danubio vs. Juventud de Las Piedras.

El primer encuentro entre tricolores y ciudadanos se disputará este jueves 26 de noviembre en el Landoni de Durazno a las 21:30 horas, mientras que la Franja y el pedrense jugarán el próximo lunes 30 en el Parque Alfredo Víctor Viera a las 20:30 horas.

El torneo significa el último tren del tricolor de Daniel Carreño rumbo a hacerse de un lugar en la Copa Libertadores (como Uruguay 4) y por eso está obligado a ganar ante el Ciudadano de Marcelo Méndez. Las entradas se adquieren a través de AUFTickets.uy con costos que van desde $490 para socios de ambos equipos a $590 para boletos generales.

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⚽️ Semifinal



✅ Ya se encuentran habilitadas las entradas para el partido del jueves 26/11 en el Estadio Silvestre Octavio Landoni (Durazno) 🏟️



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Cabe recordar que el campeón de la Copa AUF Uruguay se ganará el derecho de ser "Uruguay 4" para la Copa Libertadores de la próxima temporada. Claro, con la excepción de que si Danubio es el campeón no podrá jugar la competencia internacional por haber descendido a la Segunda División Profesional.

¿Cómo se definen en caso de empate?

En este certamen, tanto las semifinales como la final, en caso de empate en los 90 minutos se definirá directamente desde los tiros penales.

¿Cuándo se juega la final de la Copa AUF Uruguay?

La final de la Copa AUF Uruguay se disputará el sábado 5 de diciembre entre los ganadores de ambas semifinales (26 y 27 de noviembre).

El último campeón

Peñarol, que quedó eliminado con Montevideo City Torque en la presente edición, fue el campeón de la pasada Copa AUF Uruguay tras vencer a Plaza Colonia 2-0 en el Estadio Centenario. Antes, Defensor Sporting había ganado las tres primeras ediciones.