Ministerio del Interior le recordó a Nacional y Peñarol que no podrán recibir hinchas de Palmeiras y Estudiantes de La Plata en la antesala de la final de la Copa Libertadores 2026 fijada para el próximo sábado 28 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Centenario.

En una carta destinada a los presidentes Ricardo Vairo e Ignacio Ruglio, la cartera inicia: "El ministro del interior, DR. Carlos Negro, desea recordar lo conversado en la reunión mantenida con los presidentes y los encargados de seguridad de vuestros clubes, Club Nacional de Football y Club Atlético Peñarol, en el marco de la planificación del operativo de seguridad para la Final de la Copa Libertadores 2026".

Y añade: "Durante dicho encuentro se repasaron las definiciones adoptadas tanto por parte de nuestro equipo de trabajo como las que se adoptaron en coordinación con AUF y CONMEBOL, entre ellas las relativas a la concurrencia de público uruguayo a dicha final y la participación de las hinchadas. También se trasladaron los distintos detalles que forman parte de un operativo integral que contempla distintas líneas de trabajo, incluso las que tienen que ver con la atención, vigilancia y posible inspección en las instalaciones de ambos clubes".

"Asimismo, y en este marco, se solicitó a ambas instituciones no participar directamente en la organización de eventos ni disponer del uso de sus instalaciones por parte de las hinchadas de los clubes involucrados en la final y de las propias de los clubes uruguayos, salvo en aquellas acciones que sean expresamente coordinadas con la CONMEBOL, en su calidad de entidad organizadora de la competición", profundiza.

Una antigua reunión entre el ministro del Interior, Carlos Negro, con autoridades del fútbol uruguayo: Ricardo Vairo y Alejandro Balbi de Nacional, Ignacio Alonso de la AUF, e Ignacio Ruglio y Eduardo Zaidensztat de Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

"El Ministerio del Interior y la Policía Nacional continúan trabajando para que esta instancia, y el deporte en general, sean espacios de encuentro, respeto y convivencia para toda la sociedad y agradece la colaboración y buena disposición de todos, en especial de la AUF, el Club Atlético Peñarol y el Club Nacional de Football", cierra el comunicado con fecha del lunes 23 de noviembre del 2026.