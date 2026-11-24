Peñarol y Nacional ya conocen su camino en el Torneo Inicial 2027: así quedaron los grupos y el fixture completo
El nuevo certamen que abrirá la temporada del fútbol uruguayo comenzará el viernes 29 de enero, tendrá un formato similar al del Intermedio y contará con los dos grandes en series diferentes.
La temporada 2026 del fútbol uruguayo todavía no terminó, pero el Campeonato Uruguayo 2027 ya comenzó a tomar forma. Tras la victoria de Defensor Sporting por 1 a 0 ante Juventud de Las Piedras de este lunes, quedaron confirmados los grupos y el fixture completo del Torneo Inicial, el nuevo certamen que abrirá la actividad oficial del próximo año.
La conformación de las dos series quedó determinada por las posiciones finales de los equipos en la Tabla Anual 2026, por lo que Peñarol y Nacional estarán en grupos diferentes y solamente podrán enfrentarse en una eventual final.
El Torneo Inicial comenzará el viernes 29 de enero y se extenderá hasta mediados de marzo, una semana antes del inicio del Torneo Apertura.
El certamen tendrá un formato prácticamente idéntico al del Torneo Intermedio, que dejará de disputarse a partir de la próxima temporada. Contará con dos series de ocho equipos que se enfrentarán todos contra todos a una rueda, los puntos obtenidos serán contabilizados para la Tabla Anual y el título no tendrá incidencia directa en la definición del Campeonato Uruguayo.
Los ganadores de cada grupo se enfrentarán en una final a partido único y en escenario neutral para determinar al primer campeón de la temporada.
Peñarol debutará como local ante Juventud de Las Piedras, mientras que Nacional recibirá a Montevideo Wanderers en el Gran Parque Central, donde no podrá contar con la presencia de sus hinchas debido a la sanción de dos encuentros sin público que comenzó a cumplir el pasado 14 de noviembre frente a Albion.
El único participante que resta conocer es el equipo que conseguirá el tercer ascenso a Primera División, que saldrá de la definición entre Atenas de San Carlos y Colón.
Así quedaron conformados los grupos del Torneo Inicial 2027
Grupo A
- Peñarol
- Deportivo Maldonado
- Liverpool
- Albion
- Central Español
- Juventud de Las Piedras
- Boston River
- Atenas o Colón
Grupo B
- Montevideo City Torque
- Racing
- Nacional
- Montevideo Wanderers
- Defensor Sporting
- Cerro
- Plaza Colonia
- Rentistas
El fixture completo del Torneo Inicial 2027
Grupo A
Fecha 1
- Peñarol vs. Juventud
- Deportivo Maldonado vs. Central Español
- Liverpool vs. Albion
- Boston River vs. Atenas o Colón
Fecha 2
- Atenas o Colón vs. Liverpool
- Albion vs. Deportivo Maldonado
- Central Español vs. Peñarol
- Juventud vs. Boston River
Fecha 3
- Juventud vs. Atenas o Colón
- Boston River vs. Central Español
- Peñarol vs. Albion
- Deportivo Maldonado vs. Liverpool
Fecha 4
- Atenas o Colón vs. Deportivo Maldonado
- Liverpool vs. Peñarol
- Albion vs. Boston River
- Central Español vs. Juventud
Fecha 5
- Central Español vs. Atenas o Colón
- Juventud vs. Albion
- Boston River vs. Liverpool
- Peñarol vs. Deportivo Maldonado
Fecha 6
- Atenas o Colón vs. Peñarol
- Deportivo Maldonado vs. Boston River
- Liverpool vs. Juventud
- Albion vs. Central Español
Fecha 7
- Albion vs. Atenas o Colón
- Liverpool vs. Central Español
- Deportivo Maldonado vs. Juventud
- Peñarol vs. Boston River
Grupo B
Fecha 1
- Montevideo City Torque vs. Cerro
- Racing vs. Defensor Sporting
- Nacional vs. Wanderers
- Plaza Colonia vs. Rentistas
Fecha 2
- Rentistas vs. Nacional
- Wanderers vs. Racing
- Defensor Sporting vs. Montevideo City Torque
- Cerro vs. Plaza Colonia
Fecha 3
- Cerro vs. Rentistas
- Plaza Colonia vs. Defensor Sporting
- Montevideo City Torque vs. Wanderers
- Racing vs. Nacional
Fecha 4
- Rentistas vs. Racing
- Nacional vs. Montevideo City Torque
- Wanderers vs. Plaza Colonia
- Defensor Sporting vs. Cerro
Fecha 5
- Defensor Sporting vs. Rentistas
- Cerro vs. Wanderers
- Plaza Colonia vs. Nacional
- Montevideo City Torque vs. Racing
Fecha 6
- Rentistas vs. Montevideo City Torque
- Racing vs. Plaza Colonia
- Nacional vs. Cerro
- Wanderers vs. Defensor Sporting
Fecha 7
- Wanderers vs. Rentistas
- Nacional vs. Defensor Sporting
- Racing vs. Cerro
- Montevideo City Torque vs. Plaza Colonia
- Cuenta regresiva para las elecciones en Peñarol: fechas límite para anunciar alianzas o nuevos candidatos Cómo le fue a Peñarol en 2026 frente a Racing y Liverpool, sus posibles rivales en las finales Nacional, el premio consuelo, las dificultades económicas y la necesidad de vender en el próximo mercado
¿Encontraste un error?