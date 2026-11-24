La temporada 2026 del fútbol uruguayo todavía no terminó, pero el Campeonato Uruguayo 2027 ya comenzó a tomar forma. Tras la victoria de Defensor Sporting por 1 a 0 ante Juventud de Las Piedras de este lunes, quedaron confirmados los grupos y el fixture completo del Torneo Inicial, el nuevo certamen que abrirá la actividad oficial del próximo año.

La conformación de las dos series quedó determinada por las posiciones finales de los equipos en la Tabla Anual 2026, por lo que Peñarol y Nacional estarán en grupos diferentes y solamente podrán enfrentarse en una eventual final.

El Torneo Inicial comenzará el viernes 29 de enero y se extenderá hasta mediados de marzo, una semana antes del inicio del Torneo Apertura.

El certamen tendrá un formato prácticamente idéntico al del Torneo Intermedio, que dejará de disputarse a partir de la próxima temporada. Contará con dos series de ocho equipos que se enfrentarán todos contra todos a una rueda, los puntos obtenidos serán contabilizados para la Tabla Anual y el título no tendrá incidencia directa en la definición del Campeonato Uruguayo.

Los ganadores de cada grupo se enfrentarán en una final a partido único y en escenario neutral para determinar al primer campeón de la temporada.

Peñarol debutará como local ante Juventud de Las Piedras, mientras que Nacional recibirá a Montevideo Wanderers en el Gran Parque Central, donde no podrá contar con la presencia de sus hinchas debido a la sanción de dos encuentros sin público que comenzó a cumplir el pasado 14 de noviembre frente a Albion.

El único participante que resta conocer es el equipo que conseguirá el tercer ascenso a Primera División, que saldrá de la definición entre Atenas de San Carlos y Colón.

Los jugadores de Peñarol se abrazan. Foto: Estefanía Leal.

Así quedaron conformados los grupos del Torneo Inicial 2027

Grupo A

- Peñarol

- Deportivo Maldonado

- Liverpool

- Albion

- Central Español

- Juventud de Las Piedras

- Boston River

- Atenas o Colón

Grupo B

- Montevideo City Torque

- Racing

- Nacional

- Montevideo Wanderers

- Defensor Sporting

- Cerro

- Plaza Colonia

- Rentistas

Sale Nacional a jugar el segundo tiempo en el Luis Tróccoli. Foto: Estefanía Leal.

El fixture completo del Torneo Inicial 2027

Grupo A

Fecha 1

- Peñarol vs. Juventud

- Deportivo Maldonado vs. Central Español

- Liverpool vs. Albion

- Boston River vs. Atenas o Colón

Fecha 2

- Atenas o Colón vs. Liverpool

- Albion vs. Deportivo Maldonado

- Central Español vs. Peñarol

- Juventud vs. Boston River

Fecha 3

- Juventud vs. Atenas o Colón

- Boston River vs. Central Español

- Peñarol vs. Albion

- Deportivo Maldonado vs. Liverpool

Fecha 4

- Atenas o Colón vs. Deportivo Maldonado

- Liverpool vs. Peñarol

- Albion vs. Boston River

- Central Español vs. Juventud

Fecha 5

- Central Español vs. Atenas o Colón

- Juventud vs. Albion

- Boston River vs. Liverpool

- Peñarol vs. Deportivo Maldonado

Fecha 6

- Atenas o Colón vs. Peñarol

- Deportivo Maldonado vs. Boston River

- Liverpool vs. Juventud

- Albion vs. Central Español

Fecha 7

- Albion vs. Atenas o Colón

- Liverpool vs. Central Español

- Deportivo Maldonado vs. Juventud

- Peñarol vs. Boston River

Jugadores de Liverpool y Wanderers atentos a Hernán Heras en el VAR en el partido entre ambos por el Clausura. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Grupo B

Fecha 1

- Montevideo City Torque vs. Cerro

- Racing vs. Defensor Sporting

- Nacional vs. Wanderers

- Plaza Colonia vs. Rentistas

Fecha 2

- Rentistas vs. Nacional

- Wanderers vs. Racing

- Defensor Sporting vs. Montevideo City Torque

- Cerro vs. Plaza Colonia

Fecha 3

- Cerro vs. Rentistas

- Plaza Colonia vs. Defensor Sporting

- Montevideo City Torque vs. Wanderers

- Racing vs. Nacional

Fecha 4

- Rentistas vs. Racing

- Nacional vs. Montevideo City Torque

- Wanderers vs. Plaza Colonia

- Defensor Sporting vs. Cerro

Fecha 5

- Defensor Sporting vs. Rentistas

- Cerro vs. Wanderers

- Plaza Colonia vs. Nacional

- Montevideo City Torque vs. Racing

Fecha 6

- Rentistas vs. Montevideo City Torque

- Racing vs. Plaza Colonia

- Nacional vs. Cerro

- Wanderers vs. Defensor Sporting

Fecha 7

- Wanderers vs. Rentistas

- Nacional vs. Defensor Sporting

- Racing vs. Cerro

- Montevideo City Torque vs. Plaza Colonia