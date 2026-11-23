Juventud de Las Piedras y Defensor Sporting se enfrentan este lunes (16:30 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow y cables) en el Parque Artigas, por la decimoquinta y última fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El encuentro marcará el cierre de la actividad por el campeonato para ambos equipos, que tienen un objetivo en común: terminar lo más arriba posible en la Tabla Anual.

El resultado tendrá incidencia en la distribución de los grupos del Torneo Inicial 2027, que sustituirá al Intermedio y se jugará con dos series de ocho equipos. Actualmente, Juventud ocupa el undécimo lugar de la acumulada, con 41 puntos, mientras que Defensor Sporting está duodécimo, con 40. La ubicación final determinará en qué grupo comenzará cada uno la próxima temporada.

Juventud llega al compromiso después de perder 2-1 frente a Wanderers en el Parque Viera. El equipo de Las Piedras buscará recuperarse ante su gente y cerrar el Clausura con una victoria, antes de enfocarse en otro desafío importante: el próximo lunes 30 enfrentará a Danubio por las semifinales de la Copa AUF Uruguay. El pedrense mantiene así la posibilidad de clasificarse a la Copa Libertadores a través de ese torneo.

Por su parte, Defensor Sporting viene de empatar 1-1 frente a Peñarol en el estadio Luis Franzini. El Violeta intentará despedir el año con un triunfo que le permita superar a Juventud en la acumulada y mejorar su posición de cara al nuevo formato de competencia de 2027. Será su último partido oficial de la temporada.

Juventud vs. Defensor Sporting: alineaciones probables

Día: lunes 23 de noviembre.

Hora: 16:30.

Torneo: Clausura; fecha 15.

Juventud. Fabrizio Correa; Ignacio Mujica, David Morosini, Emmanuel Mas, Kevin Rolón; Facundo Pérez, Rodrigo Chagas, Ramiro Peralta; Gastón Pereiro, Agustín Alaniz y Alejo Cruz.

DT: Sergio Blanco.

Defensor Sporting. Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Guillermo de los Santos, Francisco Sorondo, Axel Frugone, Gianfranco Rodríguez; Germán Barrios, Erico Cuello, Nicolás Wunsch; Alan Torterolo y Lautaro Navarro.

DT: Andrés Rodríguez.

Árbitro: Augusto Olmos.

Asistentes: Nicolás Piaggio y Amador de Prado.

Cuarto árbitro: Rubén Umpiérrez.

VAR: Daniel Rodríguez.

AVAR: Javier Irazoqui.

Estadio: Parque Artigas de Las Piedras.