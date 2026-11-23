Contra todo pronóstico Cerro se mantuvo en primera. Alejandro Cappuccio logró despertar a un plantel que tenía mucha calidad pero que en el inicio de año no había dado en la tecla con los resultados. Estuvo sufriendo, algo a lo que el hincha Villero se enfrenta cada año y, en la última fecha, logró sellar su permanencia tras vencer a Nacional en el Luis Tróccoli.

Justamente desde el estadio fue que salió la caravana con el plantel casi completo y funcionarios, entre los que acompañaron la sanidad, el utilero, los encargados de la seguridad del club y la jefa de prensa.

Sobre las 09:44 partieron del Tróccoli y tomaron las calles Santín Carlos Rossi, Grecia y Viacaba para encaminarse a la Fortaleza del Cerro, cuya cima tocaron sobre las 10:28 de este soleado y caluroso lunes 23 de noviembre.

Según supo Ovación, la idea partió de los jugadores Agustín Miranda y Emiliano Sosa, quienes propusieron la idea tras vencer y la expandieron al resto del plantel tras la victoria 1-0 ante Deportivo en Maldonado. Según contaron a este medio, el 11 del 11, a las 11:11, Miranda le envió un mensaje a Sosa diciéndole que se iban a salvar".

Sus compañeros se sumaron a la iniciativa y realizaron el ascenso casi en su totalidad, menos por el delantero Augusto Cambón y el defensa Martín Farías, ambos operados recientemente de roturas de ligamento cruzado anterior.

La historia de Agustín Miranda en medio de la caminata.

Un dato llamativo fue que el Nahuel Sena y Pablo Da Silveira, operados a principios de año de esta misma lesión, también formaron parte de la caravana y subieron al cerro que permite una privilegiada vista de Montevideo.

"Cumplimos", escribió Cerro al compartir de la foto del grupo que subió a la Fortaleza.

El cuerpo técnico, algunos por tener otros quehaceres, no asistieron a la caminata. Hubo otros, como Coco Rodríguez, que ni bien terminó el encuentro en el Tróccoli cruzó la cancha de rodillas.

En 2023, tras salvarse del descenso en la última fecha del Clausura al vencer con un solitario gol de Dylan Nandín a Racing en el Parque Osvaldo Roberto, la promesa elegida por Cerro fue caminar desde el Roberto al Tróccoli.

