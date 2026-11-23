Olimpia, con Gastón Olveira y Bryan Bentaberry titulares, protagonizó este domingo una remontada ante Trinidense y se consagró campeón anticipado del Torneo Clausura del fútbol paraguayo tras imponerse por 2-1 en un encuentro correspondiente a la vigésima fecha y cuando aún restan dos jornadas para el cierre de la competición. Además, se consagraron el ex Liverpool Sebastián Lentinelly, que estuvo como suplente de su compatriota, y el neozelandés Tim Payne.

Gastón Olveira y Bryan Bentaberry en los festejos de Olimpia. Foto: Néstor Soto - Nación Media.

“Viene siendo un año increíble en lo deportivo; el bicampeonato, haber estado en el Mundial y ser considerado por el cuerpo técnico de la selección (de Paraguay)”, arrancó diciendo el Olveira en diálogo con la televisión tras coronarse. El arquero fue una de las figuras del equipo durante todo el semestre y parte clave en obtener el título.

El Decano, dirigido por el argentino Pablo "Vitamina" Sánchez", celebró su corona número 49 en el fútbol local y sumó su segundo título en 2026, luego de haber ganado el Torneo Apertura.

Olimpia celebró su título 49 a nivel local. Foto: AFP.

Aunque no tuvo minutos en el partido, Tim Payne también celebró el campeonato de su equipo. El neozelandés que se hizo viral durante el Mundial 2026 gracias a un influenciar y que llegó cal club a mediados de julio tras ser furor con canciones como "ojo con Tim Payne en el Mundial".

Aprendió a decir CAMPEÓN antes que ELEFANTE...



Y claro, está en el único grande del país.



🤷🏻‍♂️😂🇳🇿 pic.twitter.com/fYDn4QRYP7 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) November 23, 2026

El partido

Ante más de 35.0000 espectadores, Olimpia enfrentó un duelo sufrido e incómodo que empezó ganando Trinidense con un gol de Tobías Morínigo (56'), pero logró darle la vuelta con tantos del chileno Eduardo Matus (63') y de Romeo Benítez (94').

Aunque al conjunto franjeado le bastaba un empate, con esta victoria sumó 45 puntos y dejó al Triki tercero en la tabla con 34. Olimpia tuvo un arranque impreciso, lo que permitió a Trinidense adelantar sus líneas y generar peligro sobre el arco defendido por el uruguayo Olveira, con intentos de Gustavo Viera y Clementino González en los primeros diez minutos.

El encuentro se emparejó y, a los 33 minutos, Olimpia tuvo una ocasión clara de gol con un remate de Juan Fernando Alfaro, que Trinidense respondió con disparos al arco rival de Alex Cañete (m.35) y Gustavo Viera (m.48).

Tras un primer tiempo reñido, el Triki mantuvo el orden y logró ponerse en ventaja a los 56 minutos con Tobías Morínigo, quien sacó un remate que pegó en el palo interno y terminó dentro del arco, imposible de atajar para el guardametas franjeado.

Con la esperanza intacta, el Decano igualó el marcador con un golazo desde fuera del área de Matus que aprovechó un rebote tras un tiro de esquina, que hizo estallar de emoción a la hinchada que abarrotó el estadio Defensores del Chaco.

El gol de la tranquilidad llegó en el tiempo añadido, cuando Romeo Benítez recuperó el balón en mitad de cancha y encabezó un contraataque en el que dejó atrás a la defensa rival para definir con un remate por encima del arquero Matías Dufour.

Olimpia ya tenía asegurado su boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que disputó por última vez en 2025. En 2026, el Decano, tricampeón de la Libertadores, compitió en la Copa Sudamericana, donde alcanzó los octavos de final, instancia en la que fue eliminado por el brasileño Vasco da Gama.

Con información de EFE.