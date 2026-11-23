"Creo que es lo mejor que le puede pasar al equipo en este momento"; "estamos muy contentos"; "la mejor decisión de Táchira"; "tenía que haber sido antes pero llegó el día"; "con esto estamos seguros de que saldremos campeones este año y el próximo vamos por más". Estos fueron algunas de las reacciones compartidas por el propio Chino Recoba en sus redes sociales luego de que Deportivo Táchira le consultara a los hinchas qué pensaban de la renovación del entrenador uruguayo.

"Siempre será motivo de orgullo tenerlo en nuestro banquillo, profe Recoba, gracias por querer nuestros colores, respetarlos y honrarlos Seguimos juntos Chino, lo mejor está por venir", escribió el club al anunciar la renovación del ex DT de Nacional hasta fines de 2027.

Siempre será motivo de orgullo tenerlo en nuestro banquillo, profe Recoba, gracias por querer nuestros colores, respetarlos y honrarlos 👏



Seguimos JUNTOS, @Chino_Recoba20, lo mejor está por venir 🏆#VamosTáchira 💛🖤 pic.twitter.com/zp7ql4zdtU — Deportivo Táchira FC (@DvoTachira) November 22, 2026

"Esta historia hasta ahora está comenzando, profe. El presidente, Jorge Silva, enfocado en fortalecer este proyecto deportivo de cara a la temporada 2027, renovó al profesor Álvaro Recoba hasta diciembre de 2027, porque estamos seguros que será de muchas alegrías y gloria", añadió Táchira en otra de las publicaciones, adjuntando una imagen del uruguayo con la camiseta amarilla y negra y el 2027 en la espalda.

Álvaro Recoba con su camiseta de renovación hasta 2027. Foto: @DvoTachira

Recoba, a cargo del equipo desde noviembre de 2025, dirigió 41 partidos hasta el momento, alcanzando 24 victorias, ocho empates y nueve derrotas con un promedio de 1,95 puntos por partido. Esta es la segunda experiencia a nivel profesional de Recoba, que dirigió Nacional entre octubre de 2022 y junio de 2024.

En este momento Táchira se encuentra segundo en acumulada de la Liga de Venezuela con 27 unidades (por detrás de Metropolitanos con 32, que viene de ser campeón del Apertura). Este sábado ganó el clásico ante Caracas por 2-1 con dos goles del uruguayo Rodrigo Pollero, en el partido que cerró para ambos los cuadrangulares del Torneo Clausura 2026 (seis fechas), zona en la que el equipo del Chino completó la Fase Final con 18 puntos de 18 posibles.

Por ganar su cuadrangular en semifinales, clasificó a la final frente a Carabobo, el mejor del otro cuadrangular con 12 unidades. Ahora se enfocarán en los enfrentamientos con Carabobo F.C: el primero de ellos el miércoles 25 de noviembre por la semifinales de Copa Venezuela y luego el domingo 29 de noviembre, por la final del Torneo Clausura.

Esto definirá el orden de los equipos que ingresen a la Copa Libertadores 2027: Metropolitanos, campeón del Aperutra de dicho país, ocupará posiciones bajas en el sorteo, al igual que Carabobo o Deportivo Táchira, que disputan entre ellos el cupo a grupos, mientras que el que no lo obtenga jugará la fase 2. Además se sabe que Deportivo La Guaira jugará la fase 1.

