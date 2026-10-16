Chino Recoba: su recuerdo de Gallardo en Nacional, por qué le "cuesta" mirar un partido y su presente en Venezuela

Álvaro "Chino" Recoba, actual entrenador del Deportivo Táchira, le concedió una extensa entrevista a Tribuna.com en la que describió cómo es dirigir en Venezuela y por qué motivo le "cuesta" mirar un partido completo. También recordó cuando fue dirigido por Macelo Gallardo en Nacional e hizo una reflexión sobre el fútbol moderno.

"Cuando Táchira me llama, sabiendo mi historia de entrenador, habiéndome enfrentado, yo no lo dudé. Ellos me mostraron las ganas de que yo fuera, porque me fueron a buscar a Uruguay. Me llamaron un día, al otro día... Primero hablé con el gerente deportivo, al otro día me llamó el gerente general, al otro día el presidente y el dueño del equipo. Y a los cuatro días estaba el gerente deportivo en Uruguay para cerrarme", inició recordando el esfuerzo realizado por el club.

Sobre su propia vivencia en Venezuela, dijo: "Esto es una realidad que a nivel mundial consumimos lo que vemos, las noticias son dramáticas, se dimensionan mucho más y me tocó venir en primera instancia a mí a San Cristóbal y encontré una ciudad divina, gente divina y muy amable. Entonces hablé con mi profesor y mis asistentes y les dije: 'Miren, no es que en los super no haya comida, hay restaurantes', o sea, capaz que en otras épocas pasó. Yo hablando con la gente acá, hubo años que pasaban tres días sin luz, que no había realmente para comer, había que comprar un kilo de harina y tenías que hacer dos horas de cola. Eso pasó, pero la realidad es que nosotros llegamos y estamos bárbaros".

En este sentido se refirió a cómo transita el contexto político y social del país: "Pasó lo de Maduro cuando estuvo la captura, hace poco tiempo fue lo del terremoto en La Guaira que queda lejos de donde estamos nosotros. Cuando estuvo el terremoto de Colombia, acá se sintió. La realidad es que yo no dudé en venir para acá. No dudé y estoy contento. Primero agradecido, porque al final de cuentas, yo estuve un año y medio sin dirigir y el club fue, me vino a buscar y me trajeron. Entonces, como te digo... Mi ambición es dirigir".

Al respecto, reveló por qué le seduce tanto el rol que hoy ocupa dentro del fútbol: "Es hacer algo en esta parte de mi vida que no puedo jugar más al fútbol, que es mi pasión, que fue mi pasión. Y lo único parecido, porque no es igual, pero lo único parecido que veo después de haber estado en varias zonas en el fútbol es ser entrenador para mí".

Álvaro "Chino" Recoba y su recuerdo de Marcelo Gallardo en Nacional

Álvaro Recoba durante su etapa como futbolista de Nacional. Foto: Archivo El País.

Al ser consultado acerca de los entrenadores de los que ha aprendido a lo largo de su trayectoria como futbolista, Recoba contestó: "Más allá de lo táctico, yo voy por otro lado porque mi vida es así, mi manera de llevar adelante un grupo es así. Destaco mucho a gente que me fue siempre de frente o que me decía la verdad, como por ejemplo Marcelo Lippi y el Muñeco Gallardo, que es más chico que yo, pero lo tuve en Nacional. También a Héctor Cúper, o sea, te puede gustar o no gustar".

"No te voy a andar diciendo mentiras si no te gusta, yo te lo tengo que decir porque es lo que yo siento, me pasaba a mí. Eso no quita que a vos te digan algo para mejorarte o algo que ven malo y quede como una rispidez, y eso me pasó con estos entrenadores. Por ejemplo, cuando estábamos en Nacional Marcelo Gallardo me decía: 'Chino, yo sé que vos querés jugar más, pero vos tenés 35 años y vos capaz que jugás 90 minutos, pero si a mí en 20, 25 o 30 minutos me hacés lo que yo quiero...'. ¿Qué pasó? Salimos campeones y yo jugué 20 o 25 minutos. Y fui como jugador no sé si el más importante, pero terminé haciendo un gol en la final. Me pasó con Lippi y con Héctor Cúper en el Inter".

"Me cuesta mirar un partido 90 minutos": la reflexión de Recoba sobre el fútbol actual

Álvaro Recoba en su presentación como nuevo entrenador del Táchira de Venezuela. Foto: @ligafutve.

Cuando le preguntaron si sigue pensando lo que declaró en 2020 respecto de que el fútbol "ha perdido calidad", lo reafirmó: "Sí, porque hoy son pocos los jugadores que tocan la pelota, que hacen tres toques. Hoy vos ves, por ejemplo, obvio son jugadores extraordinarios todos, pero claro, vos mirás a Mbappé y Mbappé difícilmente toque más de dos o tres veces la pelota, él pasa y corre al espacio. Es un jugador de la puta madre. Ni que hablar que es uno de los mejores en la actualidad, si no es el mejor, por decirte un caso".

Y añadió: "¿Vos ves hoy cuántos jugadores hacen lo que hace Messi? Pero no digo de lo que ha hecho en toda su carrera, de agarrar la pelota, de tenerla, de cubrirla, de lo que hacía en su momento Ronaldinho, lo que hacía en su momento Kaká, lo que hacían cientos de jugadores, hoy no hay tantos. Hoy hay otro biotipo de jugadores porque el fútbol cambió, porque el fútbol se juega diferente".

A modo de cierre reflexionó: "Se perdió el regate, se perdió la gambeta. Hoy sorprenden jugadores que vos decís: 'mirá lo que hizo', pero eso es normal hacer un enganche y hacer una pisada. Hoy yo no lo veo, me cuesta, y lo digo sinceramente, hoy me cuesta mirar un partido 90 minutos. Obvio, hay ciertos partidos que son buenos, lindos de mirar por lo que conlleva ese partido, pero capaz que era otro fútbol, capaz que había otro tipo de jugadores, obvio que Messi hay uno solo, pero capaz que en otra época había varios Messi, obvio que con menos calidad".