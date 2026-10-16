Alejandro Martínez relució sus credenciales en Nacional: la asistencia ante Rentistas y el dato de su levantada

No es un equipo que trabajamos”, aseguró Daniel Carreño sobre el once que paró para enfrentar ayer a Rentistas. Aunque esto tiene otra mirada y es la de que los relegados sumen minutos, tomen ritmo y muestren que pueden pelear por la titularidad. Bajo esa premisa jugó el argentino Alejandro Martínez frente al Bicho Colorado.

Desde un primer momento se lo vio muy activo. Cuando a Nacional le costaba avanzar en el campo con velocidad y de forma peligrosa el extremo tomó la pelota y generó problemas en la defensa rival.

Sus mejores arranques se vieron por el costado izquierdo donde fue un dolor de cabeza para toda la defensa del Bicho Colorado.

La primera situación de peligro de la noche estuvo en sus pies por un disparo de media distancia. Sin embargo, se lució el guardameta Carlos Techera.

En el complemento la participación de Martínez fue aún más decisiva. Porque el exjugador de Talleres de Córdoba levantó un tiro de esquina de gran forma para que Tomás Viera ganara en el primer palo y así anotar el 2-0.

Tomás Viera festeja su gol. Foto: Estefanía Leal.

La actuación del extremo de 29 años no quedó solo en eso: participó en lo que fue el golazo de la noche. Tras varios toques, Martínez abrió a la izquierda y el Ojito Rodríguez levantó un centro preciso para que Rubén Botta estampara el 3-0.

El argentino Martínez completó por segunda vez los 90 minutos y le mandó un mensaje al entrenador Daniel Carreño: de que está a la orden para cuando más lo necesite.