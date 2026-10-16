Debut de Nahuel Gelos en Nacional: de un ingresó picante que generó una amarilla a la primera roja de su carrera

Nahuel Gelos tuvo su esperado debut en Nacional, pero no salió seguramente como el ex Miramar hubiese deseado. Tuvo una optimista trepada por derecha y logró sacarle una amarilla a Agustín García, pero en el final se excedió en su ímpetu y se fue expulsado.

La jugada se dio en la última incidencia del juego, fue a disputar una pelota dividida por banda derecha y si bien jugó la pelota, el recorrido de la pierna impactó sobre la canilla de Sebastián Diana y luego sobre su pie de apoyo con la suela extendida.

Eduardo Varela no dudó y tras revisar el estado de los jugadores, le enseñó la roja, con la nueva implementación de la tarjeta virtual que se probó precisamente en el partido entre Nacional y Rentistas por la Copa AUF Uruguay.

Gelos, que había visto sus primeros minutos en el tricolor luego de ingresar a los 63', había demostrado aspectos positivos con su explosión y su uno contra uno, incluso generando una jugada de peligro por el sector derecho, donde tuvo que ser bajado por García ante una inminente situación de gol que pudo haber terminado con el cuarto tanto del tricolor, que festejó la clasificación con un contundente 3-0 ante el Bicho Colorado.

El jugador de 21 años había disputado 27 partidos con Miramar había visto apenas cinco amarillas en su carrera y es la primera vez que se va expulsado.

Con el tricolor ya había ido al banco dos veces en la Copa AUF Uruguay, en el triunfo 3-2 ante River Plate y la victoria 1-0 ante Progreso ambos en el Parque Federico Omar Saroldi.

Eduardo Varela le enseña la tarjeta virtual roja a Nahuel Gelos. Foto: Estefanía Leal.

Pese a la mala noticia para el ex Miramar, Nacional avanzó a los octavos de final del torneo, gracias a los goles de Agustín dos Santos, Tomás Viera y Rubén Botta. Su rival saldrá de un sorteo, donde ya podrá cruzarse con equipos amateurs.