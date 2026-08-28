Nahuel Gelos, extremo que podría incorporarse a Nacional: cuáles son sus características y el mensaje a Carreño

Nahuel Gelos nació en Salto, tiene 21 años y mide 1.76, es extremo derecho y el domingo jugará, según él mismo dijo, su último partido en Miramar Misiones (Segunda División Profesional). ¿La Razón? Podría incorporarse a Nacional en este mercado de pases.

“Todavía no está cerrado lo de Nacional pero se podría concretar el lunes. El jueves ya me dijeron que el domingo es mi último partido con Miramar”, expresó el propio jugador este viernes en La Mañana del Fútbol (Espectador Deportes).

“Me vine de Salto en 2021, con 17 años, mi primer club fue Cerro, donde llegué a hacer una prueba de aspirantes y estuve tres años. Y al tiempo llegué a Miramar", contó quien se formó en Ferro Carril de Salto.

Al tiempo se sumó a la Cuarta de Miramar y este año subió al primer equipo. Si bien es derecho, Nahuel puede jugar a pierna cambiada. Eduardo Acevedo, su exentrenador en el Cebitra, lo colocaba casi siempre por derecha y el nuevo, Martín Siri, por izquierda. "Me gusta por izquierda para enganchar para adentro pero cualquiera me sirve", confesó.

Ante la consulta de qué características destaca, Gelos eligió la velocidad y el uno contra uno. "Soy más asistidor", dijo quien tiene dos goles en esta temporada con la Cebitra. El domingo enfrenta a Fénix desde las 10 horas y se despediría de su club.

El extremo dijo que se ve "muy bien" para jugar rodeado de futbolistas como Maxi Gómez o Maxi Silvera, dejó un mensaje para el nuevo entrenador de Nacional, Daniel Carreño. “Si me está escuchando le digo que acá hay un buen jugador, que espera tener la chance de jugar y poder debutar”, aseguró Gelos.

El jugador que Flavio Perchman tenía desde julio en su carpeta también contó que Danubio y Peñarol se interesaron por él en este mercado, aunque el interés del Mirasol no fue tan concreto. El tricolor compraría el 35% de su ficha.